De nouvelles informations concernant le Toyota Tundra 2022

Depuis quelques mois, on a eu droit à des bribes d’informations et quelques clichés du Toyota Tundra 2022. Plus récemment, des photo coulées montrant le modèle ont fait le tour du Net, forçant la compagnie à nous dévoiler la version de production qui est attendue cet automne.

Ce qui nous manque maintenant comme renseignements, ce sont des images de l’habitacle et tous les détails croustillants à propos de la fiche technique, de la dotation, etc.

Au moins, ce que Toyota nous partage cette semaine nous apprend davantage quelque chose sur ce que le véhicule va nous réserver. L’information et les photos publiées nous donnent un aperçu de l’intérieur de la camionnette, mais nous en communiquent aussi sur quelques améliorations qui ont été apportées.

Du lot une chose va plaire aux amateurs de conduite hors route, soit la molette et les boutons que l’on peut voir sur une des images. La variante TRD Pro qui y figure, comme nous l’indiquent les sièges, va profiter de la fonction Crawl Control et du contrôle de la descente que l’on retrouve sur les modèles 4Runner et Tacoma. Le dispositif Crawl Control est un régulateur à basse vitesse qui maintient le véhicule à un rythme faible, mais stable, pour l’aider à franchir des obstacles. Le contrôle de descente est un truc plus usuel, mais le Tundra actuel n’en est pas gâté.

Une autre des photos nous montre un pavé pour la recharge sans fil du cellulaire, ce qui devrait apparaître sur plusieurs versions du pick-up, sinon toutes. Quant aux sièges rouges, ils ajoutent une touche intéressante, il va sans dire.

Du reste, on continue de patienter avant la présentation du Tundra 2022. Le modèle est une grosse affaire pour Toyota et la façon dont elle nous le dévoile, morceau par morceau, nous en dit beaucoup sur les intentions qu’elle caresse pour lui.

