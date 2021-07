Porsche présente l’habitacle d’un futur véhicule à conduite autonome

Lundi, Porsche a partagé les images d’un habitacle qu’elle a conçu, un cocon destiné aux futurs véhicules à conduite autonome. Ce qui est amusant, c’est que le design en question n’est pas celui d’une voiture de la marque. Il représente plutôt le milieu de vie d’une… fourgonnette !

Baptisé Porsche Renndienst Study, ce design est l’un de ceux que le constructeur a gardés secrets jusqu’à présent, comme nous l’a récemment appris le livre « Porsche Unseen ».

Dotée de portes coulissantes à l’avant et à l’arrière, la fourgonnette peut accueillir jusqu’à six personnes. Les deux dernières rangées comptent respectivement deux et trois places, tandis que le conducteur dispose d’un siège central qui peut pivoter à 180 degrés. Lorsque le véhicule est en mode autonome, le conducteur peut alors se retourner pour discuter avec les autres occupants.

La deuxième rangée est pour sa part munie de sièges baquets, tandis que la troisième prend la forme d’une banquette. Cette dernière est toutefois pourvue d’appuis-tête conçus pour offrir une vue dégagée à travers la lunette arrière. Un toit de verre fait que l’éclairage est excellent sur chacune des rangées. Les vitres latérales effilées font que seul le conducteur a une vue dégagée sur les côtés. À la place des fenêtres, les passagers disposent d’écrans d’affichage individuels, dotés de commandes haptiques.

Le pilote dispose d’un bloc d’instruments d’apparence traditionnelle, avec quatre cadrans ronds, mais il est flanqué de deux grands écrans. Les commandes haptiques remplacent tous les contrôles et sélecteurs traditionnels auxquels nous sommes habitués.

C’est plutôt intéressant comme vision, mais on parle bien sûr d’une étude, d’idées qui sont lancées sur la place publique. Ne vous attendez pas à ce que Porsche nous annonce l’arrivée d’une fourgonnette sur le marché.

Et pour ce qui est de la conduite autonome, on verra jusqu’où la technologie permettra d’aller et jusqu’où l’acceptation du public fera en sorte qu’il y aura un intérêt. On a beau étudier la chose, ce n’est pas demain la veille que les gens vont se laisser conduire par la machine.

Il est néanmoins intéressant de porter un regard sur l’avenir.