Un Ford Bronco First Edition apparaît à 150 000 $ sur eBay

L’automobile nous permet d’assister à plusieurs folies, mais la dernière en lice s’inscrit parmi les plus capotées ; un Ford Bronco First Edition vient d’apparaître en ligne au prix de 150 000 $ américains sur le site de transaction eBay.

Allô, la terre ?

Le Ford Bronco, très attendu, fait ses débuts au moment où l’on se parle. La compagnie a commencé à livrer les quelque 200 000 unités qui avaient déjà été réservées, si bien que ceux qui veulent un exemplaire maintenant devront être patients… ou bien sortir leur chéquier.

Le cas du modèle qui apparaît en ligne est encore plus particulier, car il fait partie d’une édition limitée à 7000 exemplaires. Il n’y en aura pas d’autres. De toute évidence, une personne a pris le pari d’en acheter une pour ensuite essayer de faire un profit. Un gros profit.

En fait, on parle d’un gain de 87 395 $ américains si la personne réussit sa vente au prix affiché, puisque le prix d'achat officiel aux États-Unis pour cette version est de 62 695 $.

Le modèle proposé est équipé du toit rigide et avance la couleur Area 51. Les variantes First Edition sont pourvues de décalques uniques sur le capot et les flancs, en plus de profiter de l’ensemble tout terrain Sasquatch qui comprend des pneus de 35 pouces, des essieux avant et arrière qui peuvent être verrouillés, une suspension à haut débattement et des amortisseurs Bilstein, entre autres. Le groupe Lux est également proposé de série et ajoute des éléments tels qu’une chaîne audio Bang & Olufsen à 10 haut-parleurs et la recharge sans fil pour appareils cellulaires.

Les Bronco First Edition sont proposés avec le moteur V6 biturbo de 2,7 litres et 330 chevaux, ainsi que la transmission automatique à 10 rapports.

Ceux qui n’ont pas réservé un Bronco 2021 devront attendre 2022 pour mettre la main sur le modèle, à moins qu’ils ne soient prêts à payer ce prix complètement fou pour obtenir leur jouet un peu plus tôt.

Incroyablement, s’il se vend à ce prix, ce Bronco ne battra pas un record sur le marché, car on se rappellera que la première version officielle, marquée par le numéro de série 001, a été vendue aux enchères pour plus d’un million de dollars à Barrett-Jackson plus tôt cette année.

Rappelons que c’était pour une bonne cause.

