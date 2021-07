Essai à long terme du Kia Niro EV, partie 1

Auto123 met à l’essai à long terme le Kia Niro EV. Partie 1.

Depuis 30 ans, je ramasse les lundis le nouveau véhicule de la semaine à tester. Lundi dernier, il s’est passé quelque chose d’un peu particulier. J’ai en effet stationné dans mon entrée de garage une Kia Niro électrique.

Vous me direz : et puis ? Ce n’est quand même pas la première fois, monsieur le chroniqueur, que vous mettez la main sur une voiture électrique !

Vous avez raison, ce n’est pas la première fois que j’essaie un VÉ (alias EV dans la langue de Shakespeare). Mais cette Niro n’a pas fini de me livrer plusieurs de ses secrets car Kia Canada a accepté de me la prêter pour un an. Ça, c’est spécial.

Pendant les 12 prochains mois, nous allons, elle et moi, établir une relation que les essais réguliers d’une durée habituelle de sept jours n’autorisent jamais.

Je suis excité comme à mes débuts dans ce métier – la Révolution industrielle alors balbutiait… – à l’idée de pouvoir tester le même véhicule pendant quatre saisons. Surtout un VÉ. De plus en plus de Québécois font confiance à l’électricité pour leurs besoins de transport alors que d’autres en éprouvent toujours de la méfiance. Je vais être en mesure de vérifier pourquoi les adeptes du tout-électrique sont si convaincus de détenir la vérité et je vais pouvoir plonger au cœur des principales interrogations qui inquiètent les autres consommateurs.

Tant de questions

Est-ce que l’autonomie du véhicule en prend vraiment pour son rhume quand l’hiver habille le Québec de son blanc manteau ?

Même quand on ne grelotte pas, combien de pauses-café forcées à Saint Glin-Glin devrais-je me farcir pour recharger l’auto avant d’arriver à ma destination plus ou moins lointaine ?

À quels types d’ennuis mécaniques ou d’entretien le propriétaire d’un VÉ est-il confronté?

Bref, je suis très content que Kia Canada ait accepté de relever ce défi. Je ne doute pas une seconde que les comptables de la compagnie ont dû multiplier les savants calculs pour justifier la rentabilité de ce prêt à long terme, c’est-à-dire la visibilité générée par mes écrits et Auto123 versus la dépréciation du véhicule quand j’en remettrai les clefs à l’été 2022. Une visibilité qui ne se transformera pas nécessairement en bonne publicité les fois où je soulèverai un point négatif.

D’un autre côté, je suis rarement méchant avec mon clavier. J’ai plutôt le commentaire constructif.

J’en étais là dans mes réflexions quand Emiliano est arrivé.

Mon précoce consultant

Il habite à deux pâtés de maison d’ici et il est souvent chez moi. Plus exactement, il adore rôder autour de mon garage. Il sait que mon métier de chroniqueur automobile m’amène à changer fréquemment de voitures. Or, Emiliano adore les autos.

Pour toutes sortes de raisons qui s’entrechoquent dans le cerveau en constante ébullition d’un garçon de 11 ans mais la première me semble évidente : pour se rapprocher de son père qui est mécanicien dans une concession Ford.

Je sais que le paternel s’appelle Manuel et qu’il élève seul trois enfants, Emiliano étant le benjamin. Le cancer a emporté sa mère quelques années après que la famille eut émigré du Chili au Québec. Il m’en a fallu du temps pour apprendre ces détails car Emiliano n’est pas du genre à se confier. Le seul sujet qui le fasse sortir de sa coquille, ce sont les chars.

Comme ces derniers paradent chez moi, le jeune homme a décidé que mon voisinage valait la peine. Il ne se passe pas une semaine sans qu’il ne vienne constater en personne quelle voiture j’étrennerai durant les prochains jours.

Il possède un sixième sens pour savoir quand je suis dehors en train de prendre des photos de l’auto avec mon cellulaire pour illustrer mes textes. Il arrive, me regarde faire pendant quelques minutes puis la rafale commence :

- Drôle de couleur.

- La grille, on dirait une balayeuse.

- Wow ! Quelles belles roues !

- Sont où les différences avec l’ancien modèle ?

- Bonne chance pour voir à l’arrière !

Je me garde bien de l’interrompre. Je prends plutôt des notes mentales. Son regard affûté détecte des détails avant moi.

Penser aux autres

Je crois qu’un bon chroniqueur automobile doit se mettre dans les souliers du consommateur à qui le véhicule est destiné en premier lieu. Par exemple, je n’applique pas dans mon évaluation les mêmes critères pour une Toyota Sienna qu’une Corvette. Hormis le fait que ces deux véhicules aient quatre roues et un volant, leurs objectifs vis-à-vis le client diffèrent totalement et je dois en tenir compte.

L’acheteur de fourgonnette n’a pas besoin d’un vecteur de couple qui lui fera gagner des dixièmes de secondes dans un virage serré et l’amateur de sportive se préoccupe très peu de savoir s’il pourra déménager un Steinway.

Avec Emiliano, tous les véhicules sont jugés avec un œil où l’enthousiasme est neuf et le propos cru. Ce qu’il ne sait pas, il le google et il me balance la réponse à notre prochaine rencontre.

Avec Emiliano en tant que consultant extraordinaire à mes côtés, j’espère vous livrer au fil des mois des informations pertinentes au sujet de cette Kia Niro en particulier et du quotidien en VÉ en général.