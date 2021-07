Hyundai Canada dévoile les prix de sa camionnette Santa Cruz 2022

Hyundai Canada vient d’annoncer les prix de sa camionnette Santa Cruz 2022 qui s’apprête à faire ses débuts sur les routes canadiennes. Avec les prix du Ford Maverick qui sont connus, et ceux du Honda Ridgeline que l’on connaît déjà depuis un certain moment, ça va nous permettre de mieux situer le modèle sur le marché.

Ainsi, le prix de départ du Santa Cruz est fixé à 38 499 $. On doit vous avouer que c’est décevant, car avec un prix annoncé à quelque 25 000 $ du côté américain, on s’attendait à quelque chose autour de 30 000 $ chez nous.

La raison est bien simple. Aux États-Unis, plus de versions seront proposées, notamment des configurations de base. Un modèle à traction sera même au menu, ce qui ne sera pas le cas ici. N’empêche, l’écart est gigantesque. Ça va peut-être donner envie à certains d’aller s’en chercher un chez nos voisins… lorsque traverser la frontière sera de nouveau permis.

En fait, il y aura trois versions seulement du Santa Cruz au Canada. L’offre à 38 499 $ concerne la livrée Preferred à traction intégrale. Le même modèle, pourvu de l’ensemble Trend, sera vendu 41 399 $, alors que le Santa Cruz Ultimate verra son PDSF (prix de détail suggéré du fabricant) être de 44 799 $.

À ces montants, il faut ajouter les frais de transport et de préparation, soit 1825 $.

On va oublier la comparaison avec le Ford Maverick dont le prix de départ sera tout juste sous les 26 000 $. Le mariage naturel va se faire avec le produit proposé par Honda ; le prix de base du Ridgeline est d’un peu plus de 45 000 $.

Nous aurons l’occasion de vous revenir avec les détails de ces versions du Santa Cruz lorsque nous les mettrons à l’essai dans les prochaines semaines. Ce qui est certain, c’est que nonobstant le prix élevé du véhicule, il sera intéressant de voir quelle sera la réaction du public. Et aussi de comparer les ventes entre le Canada et les États-Unis, considérant les écarts de prix.

