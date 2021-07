Deux vieux Chevrolet Suburban à 10 portes apparaissent à vendre… au Japon !

On aperçoit vraiment de tout à vendre sur le Web, mais il y a des moments où ce qu’on aperçoit nous renverse, littéralement. C’est le cas de ces deux Chevrolet Suburban des années 80 qui ont été convertis en limousine.

Ce n’est pas tant cela qui nous étonne, mais plutôt le fait que les deux véhicules sont au Japon. Voilà qui soulève beaucoup de questions. Ils sont offerts sur une page d’encan de Yahoo et les intéressés ont jusqu’à la fin de la présente journée pour miser sur ces derniers. Pour le moment, personne ne s’est manifesté. Le prix de départ est à un million de yens chacun, soit 11 379 $ canadiens.

Les deux Suburban auraient servi comme navettes pour le transport de passagers dans les aéroports. Le modèle beige est un 1983 alors que le bleu est du millésime 1987. Sous le capot, chacun cache un V8 de 454 pouces cubes (7,4 litres).

Le vendeur affirme qu’il s’agit de deux de quatre exemplaires de ce modèle qui ont été construits à travers le monde. Plusieurs Suburban allongés ont été convertis à l’époque pour ce genre de besogne, mais selon les recherches effectuées par le site Motor1 (qui rapporte la nouvelle), des modèles à 8 portes apparaissent sur le Net ; pas à 10 portes, comme ceux proposés.

Voilà qui ajoute de la crédibilité à l’affirmation du vendeur.

Pour ce qui est de l’état des véhicules, ça ne dit rien de bon. De plus, l’acheteur devra trouver le moyen d’aller les chercher ; on peut imaginer la logistique et les coûts derrière une telle opération. Le nouveau propriétaire aura beaucoup de travail à faire pour ramener à la vie ces mastodontes. Il serait peut-être mieux d’acheter les deux afin de faire un modèle potable avec ce qu’il reste.

Un beau projet. Reste à voir si celui-ci peut être rentabilisé de quelques façons que ce soit avec des locations par la suite, des expositions, etc.. Ça, c’est moins certain.