Volkswagen confirme la venue du VUS ID.8

Volkswagen a confirmé la venue d’un autre modèle électrique qui sera commercialisé sous sa bannière ID, soit l’ID.8. Ce dernier, de la taille du VUS Atlas, va assurément être proposé en Amérique du Nord, le territoire cible pour ce genre de produit.

La confirmation du modèle est survenue lors d’une présentation effectuée par le grand patron de Volkswagen, Herbert Diess, sur les plans de la marque. Cela ne représente aucunement une surprise, car il y a quelques mois, ce sont les nouvelles concernant l’ID.6 qui faisait la manchette. Cependant, ce modèle, qui avait été présenté en avril dernier au Salon de Shanghai, sera une exclusivité chinoise.

Son architecture nous donne cependant une idée du genre d’autonomie à laquelle on pourrait avoir droit toutefois. On faisait état d’environ 450 kilomètres dans son cas, ainsi que d’une puissance de 302 chevaux. L’ID.8 va reposer sur la même plateforme que ses cousins de la famille, soit la MEB (Modularer Elektrobaukasten).

Pour ce qui est du moment où le plus gros VUS électrique de la compagnie sera appelé à faire ses débuts, on ne sait rien pour l’instant, mais il faut imaginer que ce sera plus tôt que tard. L’ID.6 devrait se pointer sur les routes chinoises en 2022. Ça ne devrait pas être bien plus long pour l’ID.8. On nous le présentera dans un salon nord-américain avant, toutefois, peut-être vers la fin de la présente année ou au cours de 2022.

Une autre histoire à suivre.