GMC confirme la venue d’une deuxième camionnette électrique

La nouvelle n’est pas une surprise, car on savait qu’elle allait être annoncée tôt ou tard. Cependant, parce qu’elle est maintenant officielle, on peut maintenant parler d’une certitude ; GMC aura une deuxième camionnette électrique à proposer aux consommateurs.

Récemment, c’était Chevrolet qui annonçait une version électrique de sa camionnette Silverado. Voilà pourquoi la chose n’était qu’une question de temps pour GMC. C’est le vice-président de la division, Duncan Aldred, qui l’a confirmé hier lors d’une conférence téléphonique.

Et si vous vous demandez pourquoi on parle d’une deuxième camionnette électrique pour GMC, c’est qu’il ne faut pas oublier que la première a déjà été annoncée avec le Hummer EV. Cette dernière promet toutefois de s’adresser à une clientèle différente avec un accent mis sur la conduite hors route alors que l’éventuelle variante électrique du Sierra va probablement ratisser plus large.

Elle va aussi partager ses composantes avec la version électrifiée du Chevrolet Silverado.

Pour ce qui est de la technologie, on va bien sûr retrouver les batteries Ultium de GM sous la carrosserie et l’on s’attend à différentes configurations de groupes motopropulseurs. Chevrolet a déjà annoncé une version offrant près de 600 kilomètres d’autonomie. On aura droit à la même offre chez GMC.

Aucun prix n’a été annoncé, mais on a une référence dans le segment avec la version électrique du Ford F-150 qui a déjà été annoncée. La livrée Lightning va se décliner à 68 000 $ chez nous. On peut s’attendre à quelque chose autour de ce prix.

Quant au moment où est attendu le modèle de GMC, rien n’est encore précis, mais on peut imaginer des débuts à l’horizon 2023 ou 2024.