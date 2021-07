Voici le son de la Chevrolet Corvette Z06 2023

On l’attend depuis un bon moment celle-là, soit depuis que Chevrolet a renouvelé sa Corvette pour l’année 2020. La C8 en version Z06 a été confirmée par la compagnie et elle fera ses débuts pour l’année 2023.

Bien sûr, nous n’avons pas encore vu le modèle, mais on nous l’a laissé entendre. Il n’en faudra pas plus pour réveiller le plus endormi des amateurs.

La bande sonore dévoilée par l’entreprise nous fait entendre différents échantillons de l’échappement, soit à différents moments alors que la voiture négocie un tracé. On retrouve des sons aigus, à la Ferrari et Lamborghini, plutôt que la musique plus gutturale de la typique sportive américaine.

Cette sonorité ajoute de la crédibilité aux images-espionnes qui ont été aperçues et qui semblaient indiquer que la Z06 sera équipée d’un vilebrequin à surface plate. Outre sa sonorité unique, sa configuration permet d’atteindre plus facilement des régimes extrêmement élevés. Une rumeur laissait croire que le moteur pourrait grimper jusqu’à 9000 tr/min. La Ford Mustang Shelby GT350 était équipée d’un V8 à vilebrequin plat et voyait son compte-tours rejoindre 8250 tr/min.

Quant au moteur, toujours selon ces mêmes informations qui circulaient, on serait en présence d’un V8 de 5,5 litres qui serait dérivé de la version de course C8.R. Celui-ci développe environ 500 chevaux, mais c’est en partie dû aux règlements des séries. On s’attend à quelque chose de plus puissant pour la route.

C’est le monde à l’envers ; la puissance limitée pour la course, mais pas pour la rue.

La Chevrolet Corvette Z06 2023 sera révélée cet automne. Nous n’aurons donc pas à attendre trop longtemps avant d’en savoir plus.

