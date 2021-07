La Volkswagen Arteon quitte le Canada | Une autre berline de moins

Les berlines continuent de tomber comme des mouches, particulièrement en Amérique du Nord.

D’une part, un porte-parole de Volkswagen Canada a confirmé cette semaine que l’Arteon ne sera pas offerte au Canada après cette année. D’autre part, un reportage en provenance de la Corée du Sud mentionne que Kia aurait décidé d’abandonner son expérience avec sa voiture de performance Stinger après une seule génération.

Bien que les circonstances de ces deux décisions diffèrent, la vérité demeure que les dernières berlines mordent la poussière face à la dominance des VUS qui ne cesse de grandir, et la réalité inévitable que le futur est sombre pour les motorisations à essence alors que le virage vers l’électrification s’accélère.

Dans le cas de l’Arteon, introduite en 2019, elle continuera d’être offerte aux États-Unis pour l’année 2022. Cependant, son avenir au-delà de cette date chez nos voisins du Sud est loin d’être assuré. Au Canada, c’est terminé ; il n’y aura pas d’édition 2022. La Jetta continuera toutefois d’exister, du moins pour l’année prochaine. Et après ça ? …

La Stinger, quant à elle, est arrivée sur le marché en 2017 comme modèle 2018. Malgré les ventes anémiques que connaît la sportive, Kia a d’abord soutenu qu’elle en poursuivrait la production et avait bon espoir de faire croître la demande de la Stinger au fil du temps. Mais aucune croissance n’a eu lieu, bien au contraire. Selon le site Korean Car Blog, le constructeur a décidé de tirer la prise et de ne plus produire ce modèle dès le deuxième trimestre de 2022.

Signe des temps, l’usine qui fabrique la Stinger, située à Sohari en Corée du Sud, sera réaménagée afin d’accueillir l’assemblage de véhicules électrifiés, y compris une version hybride de la minifourgonnette Carnival offerte dans certains marchés étrangers.

Kia n’a pas confirmé la fin de vie de la Stinger. Rappelons-nous que les précédentes rumeurs de disparition de la berline se sont avérées infondées. La firme coréenne a rafraîchi le modèle pour l’année 2022. Un rafraîchissement qui pourrait lui permettre de vivre dans sa forme actuelle jusqu’au terme de son cycle naturel, soit vers 2024. Kia pourrait donc décider de poursuivre la production d’ici là. Il suffirait de déplacer la chaîne d’assemblage dans une autre usine.

Quoi qu’il en soit, nous demeurons dans le domaine de la spéculation. Bien que Korean Car Blog cite dans son reportage des « sources au sein de l’industrie locale », nous sommes loin d’une confirmation officielle.