Un Macan amélioré chez Porsche pour 2022

Le Macan a fait ses débuts pour 2015 au sein de la famille Porsche et sans trop de surprise, il s’est imposé pour devenir une des vedettes de la famille, tout comme l’avait fait son grand frère, le Cayenne, au tournant des années 2000.

Ce sera donc une huitième année sur le marché pour le modèle, ce qui représente une très longue période dans l’industrie. Sauf que chez Porsche, on en rajoute continuellement, si bien qu’on n’a pas nécessairement l’impression de côtoyer un produit qui fait ses débuts il y a près de 10 ans.

Et ce sera encore moins le cas l’an prochain alors que le Macan va profiter d’une série d’améliorations qui vont lui permettre de se rendre, frais comme une rose, à son prochain renouvellement. Jetons un coup d’œil à ce qui nous attend.

Trois versions

D’abord, mentionnons que trois versions seront proposées en 2022. On retrouvera la variante de base à 58 500 $, la livrée S à 70 600 $, ainsi que la déclinaison GTS à 85 500 $. Pour la taille des pneus sur lesquels elles vont reposer, c’est plutôt simple ; 19, 20 et 21 pouces, d’une proposition à l’autre.

Esthétiquement, de petits changements seront observables à travers la gamme. Surtout, l’avant va se distinguer le plus des modèles précédents, notamment avec un museau redessiné. Sur la variante GTS, le centre du pif sera marqué par le noir. Le Macan va aussi vous paraître plus planté au sol et encore plus menaçant. Et, réalité rafraîchissante chez Porsche, 14 couleurs qui ne sont pas toutes des nuances de noir et de gris apparaissent au menu.

Les mécaniques

Lorsqu’on retouche un modèle chez Porsche, on fait souvent de même avec les mécaniques. Toujours sans surprise, ce qu’on nous propose pour la nouvelle année met de l’avant plus de puissance. C’est vrai pour la version de base qui profite d’un nouveau 4-cylindres turbo de 2 litres offrant 261 chevaux, un gain de 13 forces. Avec la livrée S, le V6 biturbo de 2,9 litres propose une cavalerie de 375 chevaux, ce qui est 25 de plus que l’an dernier. Enfin, avec le modèle GTS, la même mécanique est réglée pour cracher 434 chevaux, soit 59 de plus que cette année.

Au 0-100 km/h, des temps de 6,2, 4,6 et 4,3 secondes sont possibles. L’ensemble Sport Chrono est requis dans ce dernier cas. Il est d’ailleurs inclus avec l’option GTS Sport qui livre aussi des appliques de carbone et des sièges sport réglables en 18 positions à l’avant. Le Macan pensé pour la course, c’est lui !

À bord, les acheteurs découvriront une nouvelle console dotée d’une nouvelle interface où les contrôles tactiles remplacent les boutons tactiles. Sur la route, un comportement plus animé attend les nouveaux propriétaires, notamment grâce à des améliorations au système de gestion PASM (Porsche Active Suspension Management) de Porsche. Ce dernier profite d’une nouvelle configuration pour le Macan 2022, une approche qui permet une gestion individuelle des amortisseurs de chaque roue. Le PASM est offert en option avec la version de base et il se trouve de série avec les deux autres propositions.

Et ce sera encore mieux avec la variante GTS dont la nouvelle suspension pneumatique sport abaisse le véhicule de 10 mm. Ce modèle montre aussi une rigidité accrue de 10 % à l’avant et de 15 % à l’arrière. Bref, tout ça s’annonce fort prometteur.

Voilà qui va assurément permettre à la gamme de poursuivre son opération séduction auprès des acheteurs. Depuis 2014, 80 % des quelque 600 000 propriétaires de Macan en étaient à leur première expérience chez ce constructeur.

Le Macan 2022 va se pointer au début de la prochaine année chez les concessionnaires Porsche du pays. Il peut cependant être commandé dès maintenant.