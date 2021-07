Trois rappels importants annoncés chez Ford

Ford et Lincoln ont procédé à trois rappels vendredi dernier. Ces derniers concernent différents modèles et problèmes. Le Ford Explorer des années 2013-2017, le Lincoln Aviator des millésimes 2020 et 2021, ainsi que le Ford F-350 Super Duty des années 2020 et 2021 sont visés.

Ford Explorer 2013-2017

Au total, on parle d’une invitation lancée à 774 696 unités de l’Explorer, dont 676 152 sont en Amérique du Nord. Ford explique que les modèles rappelés « peuvent voir leur rotule à axe transversal se saisir, ce qui peut entraîner une fracture de la biellette de direction de la suspension arrière. » La diminution du contrôle de la direction qui s’ensuivrait pourrait augmenter la probabilité d’un accident, affirme la compagnie.

Selon Ford, seuls les véhicules situés où les risques de corrosion sont élevés devraient être concernés. On parle donc d’endroits comme le… Canada, où l’épandage de sel est la norme en plusieurs lieux, ainsi que les régions où l’humidité est élevée.

Les propriétaires devront se rendre chez le concessionnaire pour vérifier si une réparation est nécessaire. Si c’est le cas, Ford remplacera la rotule d’axe transversal, puis les biellettes de direction par une pièce de conception nouvelle. Les notifications des véhicules touchés devraient être envoyées aux propriétaires au cours de la semaine du 23 août.

Notons que Ford signale six « allégations de blessures » liées à ce problème.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Lincoln Aviator 2020-21

Lincoln rappelle 40 995 Aviator neufs en raison d’un faisceau de câbles de batterie mal fixé. Cela s’applique aux versions à essence seulement. Le faisceau de câbles peut entrer en contact avec la poulie du compresseur de climatisation parce qu’il est mal fixé. Selon Ford, avec le temps, la poulie pourrait frotter à travers l’isolation du faisceau de fils, ce qui pourrait entraîner un court-circuit et ultimement un incendie. Toutefois, Ford n’a pas connaissance, pour l’instant, de blessures ou d’incendies liés à ce problème.

Cette fois, le concessionnaire inspectera toutes les pièces pour déterminer ce qui doit être effectué comme travaux. Les réparations peuvent aller de la pose d’une simple attache pour éloigner le faisceau de la poulie (s’il n’est pas encore entré en contact) au remplacement du faisceau de câbles et de la courroie du système de climatisation si le contact a causé des dommages. Les propriétaires dont le véhicule est concerné doivent s’attendre à être informés lors de la semaine du 30 juillet.

Ford F-350 Super Duty 2020-2021

Enfin, 34 939 camionnettes Super Duty font l’objet d’une campagne. Ici, seules les versions pourvues du moteur Diesel Power Stroke de 6,7 litres et d’un seul essieu arrière sont concernées. Dans leur cas, on pourrait être en présence d’un « problème de soudure à la hauteur de l’essieu arrière ». Selon Ford, ce problème pourrait entraîner la déconnexion de la chaîne cinématique. Si cela se produit, il est impossible que vous ne le remarquiez pas. Ford met en garde contre une « perte de puissance motrice ». De plus, la position arrêt (Park) du sélecteur de rapports ne fonctionnerait plus.

Les signes avant-coureurs sont des vibrations ou des tremblements à grande vitesse, ainsi que des secousses à l’accélération. Les modèles faisant l’objet du rappel seront inspectés par le concessionnaire. Si l’essieu est déformé, Ford remplacera le carter d’essieu. Dans le cas contraire, la compagnie indique que le concessionnaire effectuera une réparation par soudure pour s’assurer qu’il n’y ait pas de défaillance.

Pour l’instant, Ford ne signale aucun accident ni blessure liés à ce problème. Attendez-vous à être informé dans la semaine du 16 août si votre Super Duty est inclus dans ce rappel.