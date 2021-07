Bientôt une option pour des pneus de 35 pouces sur le Jeep Wrangler

Mine de rien, on vient d’assister au premier salon automobile nord-américain depuis le début de la pandémie, soit celui de Chicago. Ironiquement, ce dernier n’aura jamais fait relâche, car il se tient normalement en février. Il avait eu lieu avant la pandémie en 2020 et il a été repoussé de quelques mois cette année.

Toujours est-il que lors de l’événement qui vient de prendre fin, on a appris de la bouche de Jim Morrison, le patron de Jeep en Amérique du Nord, que la division allait proposer d’autres options concernant des pneus de 35 pouces. Ceux-ci ont déjà été annoncés et seront introduits avec le nouvel ensemble Xtreme Recon. En fait, les versions Rubicon Unlimited munies de ce groupe sortiront de l’usine avec ces chaussettes surdimensionnées.

On ne s’arrêtera toutefois pas là.

« Nous aurons d’autres nouvelles plus tard cette année concernant les pneus de 35 pouces », a déclaré Jim Morrison. Il n’a cependant pas précisé quels modèles en profiteraient. Ce pourrait être une autre variante du Wrangler, ou encore sur un ensemble similaire au Xtreme Recon, mais pour la camionnette Gladiator qui partage ses organes avec le Wrangler.

Ce n’est pas pour le Compass, on s’entend !

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

On ne s’arrêtera toutefois pas là.

« Nous aurons d’autres nouvelles plus tard cette année concernant les pneus de 35 pouces », a déclaré Jim Morrison. Il n’a cependant pas précisé quels modèles en profiteraient. Ce pourrait être une autre variante du Wrangler, ou encore sur un ensemble similaire au Xtreme Recon, mais pour la camionnette Gladiator qui partage ses organes avec le Wrangler.

Ce n’est pas pour le Compass, on s’entend !

De plus, Jeep a déjà annoncé que le modèle 2021 du Wrangler Rubicon pourra jouir plus tard cette année, de façon optionnelle, d’un rapport de pont de 4,88 : 1. Cela va lui permettre un ratio de 100:1 pour les déplacements à très faible vitesse en gamme basse. Ledit ratio tient lorsque la boîte manuelle à six vitesses équipe le modèle.

Toutes ces annonces ne sont pas le fruit du hasard et elles étaient prévisibles. La version Sasquatch du nouveau Ford Bronco va porter des pneus de 35 pouces, tandis que le rapport de pont pour la gamme basse est de 94,71 : 1 chez Ford, également lorsque la boîte mécanique du groupe est présente (unité à sept rapports, dont un spécifique à la gamme basse).

Jeep n’a pas spécifié à quel moment ces éléments seraient intégrés à la gamme, mais puisqu’on parle d’ajouts aux modèles 2021, le tout devrait se faire rapidement, car bientôt, les modèles assemblés seront des millésimes 2022.