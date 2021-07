Hyundai présente enfin l'Elantra N 2022

Après une longue attente et de nombreux « premiers aperçus », la Hyundai Elantra N 2022, avec sa cavalerie de 276 chevaux, a fait ses débuts officiels aujourd’hui lors d’une « première mondiale numérique ».

Si vous vous souvenez de la présentation de la version N du Kona au printemps dernier, vous savez que le N correspond à une variante produite par la division de Hyundai dédiée à la performance. Cette appellation contraste avec les finitions N-Line du constructeur, qui joue essentiellement dans les améliorations esthétiques destinées à créer une apparence plus agressive.

« La marque N à hautes performances de Hyundai Motor vise constamment à offrir aux clients une gamme de choix excitants pour un plaisir de conduite accru. L'Elantra N est l'expression la plus pure de notre mission à ce jour. » - Till Wartenberg, vice-président de Hyundai et chef de la sous-division Gestion de la marque N et sport automobile

Les capacités

On le répète, l’Elantra N ne se résume pas uniquement à une variante dont l’apparence est plus agressive. Elle reçoit le même moteur turbo de 2,0 litres qui développe 276 chevaux et 289 livres-pieds de couple que le Kona N, lequel est associé à une transmission à double embrayage à 8 rapports. L’accélération de 0 à 100 km/h se fait en 5,3 secondes, et la vitesse de pointe est fixée à 250 km/h.

Cette transmission abrite trois modes originaux, NPS (N Power Shift), NGS (N Grin Shift) et NTS (N Track Senses Shift). Le premier s’active automatiquement lorsque vous appliquez 90 % de l’effort maximal sur l’accélérateur afin d’éviter une perte de couple durant des changements de vitesse ; le second permet d’obtenir 10 chevaux supplémentaires pendant 20 secondes en appuyant sur un bouton situé sur le volant ; et le troisième est conçu pour une utilisation sur circuit.

Vous disposez également d’une fonction de contrôle du lancement pour des démarrages ultra rapides ainsi que d’un différentiel à glissement limité, tous deux venant de série. Et pour la première fois sur une Hyundai, on trouve un arbre de transmission intégré inspiré des rallyes, plus léger, il aide à mieux maîtriser les forces latérales qui agissent sur la voiture. Les roues de 19 pouces sont équipées de grands disques de frein de 360 mm et de plaquettes à haute résistance.

L’apparence

Les éléments visuels agressifs ne manquent pas pour montrer aux gens qui croisent votre chemin que vous conduisez plus qu’une simple Elantra. Sur la portion frontale, on retrouve une jupe latérale, un déflecteur, un diffuseur noir contrasté, ainsi qu’une calandre et un bouclier uniques avec une bande rouge qui court tout au long de la partie inférieure du pare-chocs, propres à la N. À l’arrière, se trouve un réflecteur de type triangle inversé exclusif, deux embouts d’échappement, en plus de la même bande rouge qui orne l’avant.

L'intérieur

Les éléments spécifiques à la variante N de l’Elantra comprennent entre autres le volant, le levier de vitesses, les sièges, les plaques de protection des portes et les pédales en métal de marque N. Des traverses renforcées se trouvent à l’intérieur du siège pour un soutien latéral du haut et du bas du corps lors des virages serrés. De plus, le siège baquet N en option dont l’emblème N est éclairé voit sa position rabaissée de 10 mm par rapport au modèle standard. Au bénéfice des personnes assises à l’arrière, le siège baquet léger N a une épaisseur de dossier réduite de 50 mm en comparaison avec la version de base.

Les menus affichés sur l’écran d’infodivertissement sont propres à la variante N. L’écran situé devant le conducteur fournit des informations sur la température de l’huile du moteur, celle du liquide de refroidissement ainsi que le couple et la pression de fonctionnement du turbocompresseur. Si vous êtes sur piste, vous pouvez même chronométrer vos tours.

Notez que la présentation d’aujourd’hui concernait l’Elantra N dans sa version européenne, et qu’il faudra s’attendre à quelques changements sur le modèle destiné à l’Amérique du Nord, lequel fera ses grands débuts en présentiel lors du Salon de l’auto de New York à la fin août.