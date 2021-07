Prix et détails des Volkswagen Golf GTI et Golf R 2022

Volkswagen Canada a dévoilé les prix et les détails concernant les deux seules variantes de la Golf qui survivent en Amérique du Nord pour la huitième génération du modèle, soit les déclinaisons GTI et R.

Golf GTI

La Volkswagen Golf GTI 2022 va se décliner de trois façons au pays, soit en configuration GTI, GTI Autobahn et GTI Performance. Chacune sera livrée d’office avec une boîte manuelle à six rapports, mais la transmission automatique à sept vitesses DSG sera offerte en option.

Pour ce qui est des prix, la dotation va s’amorcer à 31 495 $ (32 895 $ avec la boîte auto) pour ensuite passer à 34 995 $ (36 395 $) et 38 995 $ (40 395 $), respectivement.

Sous le capot, la GTI va profiter d’une version retravaillée du 4-cylindres turbo de 2 litres que l’on connaît bien. Cette fois, il proposera une cavalerie de 241 chevaux, soit 13 de plus qu’auparavant. Le couple est chiffré à 273 livres-pieds.

Esthétiquement, la GTI va toujours se démarquer avec ses accents rouges, notamment à la grille et à la hauteur des étriers de freins. De nouveaux designs vont marquer les jantes des différentes versions et à l’arrière, on reconnaîtra le modèle à son échappement double. À bord, un sélecteur de rapports en forme de balle de golf viendra ajouter une touche spéciale au modèle. Le bloc d’instrument numérique Digital Cockpit sera livré de série sur écran de 10,25 pouces alors que l’unité du système multimédia occupera une diagonale de 10 pouces à la console centrale. Un éclairage d’ambiance comptant 30 couleurs viendra marquer la signature visuelle à l’intérieur.

Notez que ces détails relatifs à l’habitacle seront aussi de l’offre avec le modèle R.

Golf R

La Golf R 2022 sera servie en version unique et son prix a été fixé à 44 995 $ (46 395 $ avec la boîte automatique). Elle va se différencier esthétiquement avec des accents bleus plutôt que rouges, des designs de roues singuliers, un aileron bien visible à l’arrière, ainsi que des diffuseurs plus agressifs aux pare-chocs avant et arrière. Autre signe distinctif : l’échappement va comporter quatre sorties.

Entre les roues avant, le même moteur est à l’œuvre, mais il a lui aussi profité d’un peu d’amour, si bien que sa puissance a été portée à 315 chevaux, 27 de plus que celui de la génération sortante. Le couple est évalué à 295 livres-pieds avec la boîte DSG, mais à seulement 280 avec la boîte mécanique.

Tant avec la Golf GTI qu’avec la Golf R, un toit ouvrant panoramique est proposé en option à 1250 $. Avec les versions GTI et GTI Autobahn, il est inclus à l’intérieur d’un groupe d’options (1350 $ et 1850 $, dans l’ordre).

Autres changements

Quantité d’autres changements et améliorations vont marquer le passage à cette nouvelle génération, il va sans dire. Par exemple, la traction intégrale 4Motion de la Golf R va jouir d’ajustements qui vont la rendre encore plus efficace. Auparavant, les 50 % du couple qui était envoyé à l’arrière étaient distribués de façon équitable entre les roues. Désormais, 100 % du couple envoyé à l’arrière pourra être relayé soit à la roue gauche, soit à la roue droite.

De son côté, la nouvelle GTI est équipée de série du différentiel VAQ à glissement limité et à détection de couple électronique. Ce dernier offre un degré d’intervention variable en fonction de la situation de conduite réelle et des fonctions d’aides à la conduite. Traduction libre : un pilotage plus engagé et plus animé.

En matière de sécurité, la suite IQ.Drive va proposer tout le nécessaire. Pour ce qui est de l’équipement de chacune des variantes, nous aurons l’occasion de vous revenir là-dessus afin de mieux vous présenter chacune des quatre déclinaisons de la Volkswagen Golf qui seront commercialisées chez nous.

Les Golf GTI et Golf R sont attendues un peu plus tard en cours d’année. Souhaitons qu’au moment de leur arrivée, les règles en vigueur à ce moment nous permettent d’être sur place pour en faire l’essai.