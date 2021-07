Un plan d’électrification accéléré pour Mercedes-Benz ?

Le moteur à combustion vit sur du temps emprunté, mais il est encore difficile de prédire le moment exact où l’on verra le dernier faire son apparition. Les constructeurs s’engagent un à un dans l’électrification et chacun a sa petite idée sur le moment où la transition sera terminée, en quelque sorte, mais tous se laissent une marge de manœuvre ; les choses évoluent tellement rapidement.

Cette semaine, on a appris ce que Mercedes-Benz avait en tête grâce au site européen du groupe Automotive News. Ce dernier a vu un haut responsable de la compagnie lui confier que l’entreprise avait un plan qui « consiste à éliminer la plupart des moteurs à combustion d’ici la fin de la décennie. Nous passons de VE d’abord à VE seulement », a-t-il déclaré.

À court terme, Mercedes va continuer d’offrir des véhicules fonctionnant avec des technologies hybrides et hybrides rechargeables, mais les moteurs à combustion, ainsi que certains Diesels auxquels ils sont liés, ne seront plus disponibles sur tous les marchés après 2030.

Mercedes est consciente que la demande pour des modèles enfichables sera là tout au long de la prochaine décennie dans certaines parties du monde, mais il faut s’attendre à ce que les véhicules tout électriques, et peut-être quelques modèles à hydrogène, constituent l’écrasante majorité de l’offre. Considérant tout cela, il est donc fort possible que la firme ne vende plus de moteurs à combustion en Amérique du Nord dans moins de 10 ans, mais aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet. Tout repose sur les informations de la source d’Automotive News Europe.

Détails à venir

On pourrait en savoir plus très bientôt lors d’un événement auquel va participer le chef de la direction de la compagnie, Ola Källenius. On s’attend à ce qu’il annonce des plans pour la conception de nouvelles plateformes dotées de leur propre système d’exploitation. Le premier de ces nouveaux véhicules électriques pourrait être lancé dès 2024. Il s’agit d’un changement radical par rapport aux plans initiaux du constructeur allemand concernant l’introduction de modèles électriques.

En effet, rappelons qu’il n’y a pas si longtemps, la compagnie prévoyait que les modèles hybrides enfichables et entièrement électriques allaient représenter un peu plus de 50 % de ses ventes aux particuliers d’ici 2030. Ces anticipations sont revues à la hausse, car on croit que la popularité des modèles électriques devrait augmenter de façon spectaculaire. Le véhicule phare de l’entreprise pour l’avancement de cette technologie, la berline EQS, n’est que le début. Un grand nombre de ses caractéristiques se retrouveront bientôt sur des modèles moins coûteux.

Il sera également très intéressant de voir comment Mercedes-AMG va réagir à cette nouvelle. Il sera très difficile et coûteux pour elle de développer et de construire des moteurs à combustion en solitaire. Nous devrions avoir une meilleure idée des plans à court et à long terme de Mercedes le 22 juillet prochain alors que l’entreprise va présenter une mise à jour de sa stratégie.