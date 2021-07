Le Ford F-150 perd son moteur Diesel

Ford a été le deuxième constructeur américain à proposer un moteur Diesel sous le capot de sa camionnette demi-tonne, la F-150. C’était après Ram quelques années auparavant et un an avant GM qui a fait de même avec ses modèles Silverado (Chevrolet) et Sierra (GMC).

Cependant, après seulement trois petites années, l’aventure tire déjà à sa fin. En fait, si vous voulez commander un Ford F-150 Diesel, vous devrez faire vite. Aux États-Unis, on va cesser de prendre les commandes vendredi de cette semaine.

L’information selon laquelle le F-150 perdrait son bloc Diesel a d’abord été rapportée par le site Ford Authority, puis confirmée par le groupe The Drive. Lorsqu’on analyse froidement la situation, c’est-à-dire avec les chiffres proposés par les différentes mécaniques offertes, les 250 chevaux et les 440 livres-pieds de couple du V6 Diesel de 3 litres arrivent à court.

Par exemple, le V6 EcoBoost de 3,5 litres génère 400 chevaux et 510 livres-pieds de couple. De plus, il coûte moins cher que le Diesel. Il permet aussi de remorquer de plus lourdes charges, soit 14 000 contre 12 100 livres pour la mécanique fonctionnant au gazole.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Depuis cette année, Ford propose aussi une version hybride, la PowerBoost. Celle-ci profite de la même mécanique V6, mais cette fois capable de 430 chevaux et 570 livres-pieds de couple. Elle permet le remorquage de 12 700 livres. Quant à la consommation de cette variante, elle est meilleure en ville, mais inférieure au Diesel sur la route. Au final, on parle de résultats semblables.

Certains amateurs s’ennuieront assurément de cette offre qui s’était avérée être un ajout intéressant en 2018. Le moteur Diesel propose une courbe de couple plus large et plus facile à exploiter que celles des moteurs à essence. La puissance maximale se pointe à 3250 tr/min, le couple maximal à seulement 1750 tr/min. Avec l’un ou l’autre des moteurs à essence, il faut faire grimper le compte-tours à 6000 tr/min pour extraire toute la puissance, et à au moins 3000 tr/min pour obtenir le couple maximal.

Si les jours du moteur à essence sont comptés, ça semble encore plus évident pour le Diesel, du moins pour tout ce qui est des véhicules de tourisme. Dans l’industrie du camionnage, c’est une autre affaire pour l’instant.