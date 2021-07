Stellantis ralentit la production dans ses usines de l'Ontario en raison de la pénurie de puces

Stellantis a annoncé dimanche l’interruption de la production pendant certaines semaines en juillet et en août dans ses usines ontariennes de Windsor et Brampton, en raison de la pénurie de microprocesseurs utilisés dans plusieurs composants de ses véhicules.

Les deux usines seront à l’arrêt dès la semaine du 12 juillet. L’usine de Brampton cessera sa production pour les semaines du 19 et du 26 juillet, tandis que celle de Windsor fermera durant les semaines du 16 et du 23 août.

C’est à Windsor que sont assemblés les modèles Chrysler Pacifica, Pacifica Hybrid et Grand Caravan destinés au marché canadien. On y fabrique également la minifourgonnette Chrysler Voyager pour les États-Unis. Celle de Brampton assure les assemblages de la Chrysler 300 et des Dodge Charger et Challenger.

« Stellantis continue de travailler en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour atténuer les répercussions sur la fabrication causées par les divers problèmes de chaîne d'approvisionnement auxquels notre industrie est confrontée. » - Déclaration de Stellantis

L’annonce intervient une semaine après que Ford ait confirmé la conclusion d’un nouvel accord avec des fournisseurs afin d’obtenir des puces électroniques indispensables à son célèbre camion F-150. Cette annonce montre à quel point les constructeurs automobiles continuent de lutter pour faire face aux retards de production causés par la pénurie mondiale de puces.

