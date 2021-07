Jeep montre le Grand Cherokee 4xe 2022

Dans le cadre des festivités entourant la journée VÉ de Stellantis samedi, l'un des modèles présentés - dans sa forme finale de production - était le Jeep Grand Cherokee 4xe 2022, version hybride rechargeable du VUS dont la cinquième génération est à veille de faire ses débuts.

Les amateurs de la marque seront heureux d’apprendre qu’il est très reconnaissable en tant que Grand Cherokee, à commencer par sa calandre distinctive à sept fentes et l’ajout de quelques éléments vus sur le récent Grand Cherokee L, les Wagoneer et le Grand Wagoneer, tous dévoilés dernièrement. Cependant, le 4xe est plus court que le Grand Cherokee L, lequel a introduit le nouveau langage stylistique du modèle, et certains des accents autour des fenêtres sont différents.

Le port de charge est situé juste devant la porte du conducteur. L’écusson 4xe est apposé ici et là, et le toit est de couleur contrastante. Jeep a doté cette variante de roues originales, et les ouvertures du pare-chocs inférieur diffèrent de celles du Grand Cherokee ordinaire.

Aucun détail n’a été donné concernant son groupe motopropulseur ou son autonomie électrique. Cette annonce se fera lors de la présentation officielle de la cinquième génération du Grand Cherokee, y compris le 4xe, durant le prochain salon de l’automobile de New York à la fin août.

Jeep livre déjà une variante PHEV pour tous ses modèles en Europe. Nous pouvons nous attendre à ce que cette déclinaison soit proposée pour chaque modèle nord-américain dans un avenir proche. Pour l’instant, l’offre chez nous se limite au Wrangler 4xe. Tout ceci figure dans le cadre du grand projet d’électrification du constructeur, connu sous le slogan « Zero Emission Freedom ».

Jeep a d’ailleurs promis au moins un VÉ dans chaque segment où il est présent d’ici 2025, incluant un Wrangler entièrement électrique. Au chapitre des promesses, le fabricant a également déclaré qu’il faut s’attendre à voir un modèle Jeep complètement autonome — c’est-à-dire se conduisant tout seul — sur le marché d’ici 2030.