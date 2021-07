Plus grande et plus puissante, la BMW Série 2 2022 fait son entrée

BMW a présenté hier sa Série 2 édition 2022. Outre l’absence de la fameuse calandre surdimensionnée que l’on retrouve sur la Série 4, l’annonce majeure concerne la puissance accrue et le format plus imposant de la Série 2.

Bien que sa grille soit de taille normale, la nouvelle Série 2 se distingue par ses phares plus aiguisés, ses grandes ailes et son nez plus long. Les variantes 230i et M240i sont toutes deux plus longues de 8,9 cm et 10,9 cm respectivement, plus larges de 6,6 cm que la précédente Série 2 et leur empattement est bonifié de 5,1 cm. Année après année, les véhicules BMW continuent de s’allonger et de s’élargir.

Les groupes motopropulseurs

Comme mentionné, l’offre comprend les variantes 230i et M240i. Les modèles de base sont dotés d’un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres qui développe 255 chevaux et 295 lb-pi de couple, un gain de 7 chevaux et 37 lb-pi de couple. Quant aux modèles M240i, ils sont équipés d’un moteur turbo à 6-cylindres de 3,0 litres qui déploie 382 chevaux et 369 lb-pi de couple, une hausse de 47 chevaux par rapport à l’an dernier. Cependant, son couple demeure pratiquement identique.

Les configurations à propulsion et à traction intégrale sont offertes. Puisque dans les deux cas il s’agit d’une transmission automatique à 8 rapports, la boîte manuelle ne constitue plus une option. La répartition du poids se rapproche du ratio 50-50, la partie avant recevant un peu plus de la moitié de la masse.

Les deux premières versions proposées lors de sa sortie seront la 230i à propulsion et la M240i xDrive à traction intégrale. Suivront la 230i à traction intégrale et la M240i xDrive à propulsion. Aucun prix n’a été annoncé pour le moment, mais ils devraient être dévoilés cet automne à l’approche du lancement du modèle prévu en novembre.