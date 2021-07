Essai de la Honda Civic Type R 2021 : un dernier tour de piste

Auto123 met à l’essai la Honda Civic Type R 2021.

Cinq ans déjà, cinq ans à voir cette créature aux lignes tranchantes se frayer un chemin dans la circulation lourde… et même à ces journées de piste réservées aux voitures aiguisées au possible. Nous devons déjà dire adieu à cette première Type R nord-américaine, la plus sportive des Civic qui existe depuis le milieu des années 90 ailleurs dans le monde rappelons-le.

L’enfant terrible de Honda a soulevé les passions, alimenté les discussions et fait rager quelques pâtés de maisons – probablement suite à une folle accélération sur l’autoroute – , mais au final, la Civic Type R aura surtout réussi une chose : séduire les aficionados du modèle, ceux et celles qui n’hésiteraient même pas une seconde à importer un exemplaire venu du Japon, malgré un poste de conduite à droite. Elle a même séduit la presse automobile, à l’instar du scribe qui vous livre actuellement ses impressions.

Pour ce dernier contact de la cinquième génération du modèle, j’ai décidé d’y aller d’un top 10, ne serait-ce que pour énumérer toutes les belles qualités de cette sportive en format compact. Et, rassurez-vous, Honda travaille déjà sur la suite de l’histoire. La Civic Type R est presque entièrement écoulée chez nous, mais il y aura un deuxième opus « made in North America » en plus.

Place à sept excellentes raisons de considérer la Honda Civic Type R 2021 comme voiture du dimanche… ou de tous les jours!

Une époustouflante mécanique

Le cœur de la Type R se trouve entre les deux roues motrices avant. Ce moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres livre une puissance de 306 chevaux livrable dans les hautes sphères de son régime moteur (à 6500 tr/min) et un couple maximal de 295 lb-pi, celui-ci étant disponible dès les 2500 tr/min. Ce formidable moulin turbocompressé suit la tradition des mécaniques Honda du passé avec une souplesse peu commune, et ce, même s’il ajoute la turbocompression à sa recette magique.

Certes, il n’a peut-être pas le côté cru de ses ancêtres atmosphériques, mais quand les motoristes de Honda obtiennent le mandat de la performance, tout est permis… ou presque! Et le résultat final est probablement le meilleur moteur actuellement disponible au sein de la gamme Honda. Ce n’est pas pour rien que le multisegment Acura RDX est si apprécié depuis sa refonte, l’utilitaire qui profite d’une version moins explosive du moteur.

Pour la boîte de vitesses manuelle

Je ne le répèterai jamais assez : les boîtes manuelles du constructeur Honda sont parmi les meilleures de l’industrie, aux côtés des unités de Porsche, Mazda et BMW, notamment. Légère et précise, cette boîte manuelle fait également croître le plaisir avec l’usage. Le talon-pointe est très facile à réaliser, idem pour les changements de rapports. En fait, le conducteur de Type R fait probablement exprès de changer plus souvent les vitesses tellement l’opération est amusante à répéter. Et ce petit pommeau d’aluminium en plein centre des deux passagers de la première rangée est très agréable à prendre en main.

La position de conduite

C’est vrai qu’un seul coup d’œil à la banquette arrière rappelle les origines modestes de la Type R, mais en revanche, à l’avant, les sièges enveloppants s’occupent de garder les occupants en place dans les virages serrés. Même si les sièges ne proposent pas d’ajustement électrique, il est très facile de trouver une excellente position de conduite, un élément très important pour une voiture sport. Le volant exclusif à la Type R est également agréable à tenir en main, malgré le fait qu’il devient glissant à l’occasion. Pour une session en piste, je recommanderais une paire de gants adaptés, un investissement peu coûteux qui s’assure que le conducteur a le plein contrôle.

Trois modes de conduite

La Civic Type R ajoute également cette dimension ajustable avec ses trois modes de conduite : Comfort, Sport et +R. Le mode Comfort n’a rien à voir avec l’expérience de conduite d’une Acura RL, mais en revanche, il permet de « survivre » aux tronçons de routes usées par le temps. Le mode +R, quant à lui, annule l’aspect confort au profit d’une voiture qui réagit au moindre geste du pilote. Sans surprise, le mode Sport intermédiaire est le plus populaire au quotidien.

Le côté pratique

Je ne surprendrai personne en affirmant que la Type R, malgré ses appendices aérodynamiques et sa performance ajoutée, conserve son coffre de voiture compacte pratique au possible. Bref, une virée au magasin de meubles suédois est possible, tout comme une fin de semaine en camping.

10 litres aux 100 km, vraiment?

C’est vrai qu’à l’acquisition d’une sportive comme la Type R, le consommateur se fout éperdument de ce qui est inscrit sur l’étiquette de l’ÉnerGuide canadien (9,6 litres aux 100 km en mode combiné), mais quand même, j’ai enregistré une moyenne dans les 10 litres aux 100 km. Pour une voiture de 306 chevaux nerveuse à souhait qui ne demande qu’à être malmenée, ce résultat est absolument incroyable!

Une aubaine de performance à 46 000 $ et des poussières

Le constructeur Honda compte déjà plusieurs excellentes sportives dignes de mention et la Type R en fait déjà partie pour une multitude de raisons. Le prix de départ de 46 000 $ et des poussières n’est pas exactement une aubaine pour les consommateurs proches de leurs sous, mais étant donné tout ce qu’elle offre en matière d’adrénaline, la Type R est selon moi l’une des meilleurs de son époque, une voiture qui conservera une excellente valeur de revente au fil du temps et un bolide qui livre la marchandise chaque fois que son propriétaire prend la route l’instant d’une balade.

Le seul hic dans cette histoire, c’est que le modèle 2021 est, selon le site web de Honda Canada, entièrement vendu. Remarquez, rien ne vous empêche d’appeler votre concessionnaire local pour vous informer sur les stocks restants. Et puis, il y a aussi le marché de l’occasion, on ne sait jamais!