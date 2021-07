La Lotus Emira : un début qui marque la fin d’une époque

La Lotus Emira 2022 fait ses débuts alors qu’elle succède aux modèles Elise et Exige, devenant ainsi l’unique sportive du constructeur britannique. L’Emira sera également l’ultime voiture à essence à voir le jour. Tous les prochains véhicules de la marque seront entièrement électriques.

L’Emira est la première voiture sport du fabricant depuis la sortie de l’Evora en 2009. Tout comme les modèles qu’elle remplace, elle est construite sur un châssis en aluminium collé et présente une carrosserie en fibre de verre. L’extrémité avant et les écopes fortement profilées des portes trahissent un lien familial étroit avec le Supercar électrique Evija.

Lotus promet un accès plus facile à l’habitacle de cette sportive biplace surbaissée, grâce notamment à une plus grande ouverture de porte. L’intérieur a été modernisé par rapport aux précédentes voitures de la marque. L’Emira vient de série avec un écran tactile central de 10,2 pouces, un tableau de bord numérique de 12,3 pouces ainsi qu’avec les technologies Apple CarPlay et Android Auto. Elle est munie de deux ports de charge USB et 12V entre les sièges. Lotus a conservé des boutons physiques pour la climatisation.

En matière de sécurité, l’Emira intègre plusieurs fonctionnalités jamais vues dans une Lotus dont le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de franchissement de ligne, le freinage d’urgence automatisé et l’information sur les panneaux de signalisation, tous proposés en option.

Les motorisations

L’offre comprend deux moteurs, le plus petit étant un 4-cylindres turbo de 2,0 litres fourni par AMG. Il développe 360 chevaux (aucun chiffre de couple n’a été dévoilé) et est associé à une transmission à double embrayage. Lotus propose également le V6 Toyota suralimenté de 3,5 litres de l’Evora, qui produit 400 chevaux et 317 livres-pieds de couple. Ce dernier est équipé d’une transmission automatique à convertisseur de couple. Tout comme ses prédécesseurs, l’Emira est munie d’une direction assistée hydrauliquement.

L’accélération devrait s’approcher des 4,5 secondes pour le 0 à 100 km/h pour la variante V6, et la vitesse de pointe serait de 290 km/h.