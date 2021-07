Lexus NX 2022 : 10 choses à savoir

Auto123 décide des 10 choses que vous devez savoir sur le Lexus NX 2022 !

Kingston, Ontario - Il y a quelques semaines nous avons eu droit à la présentation virtuelle du Lexus NX 2022, la version qui lance le deuxième tour de piste du modèle qui a fait ses débuts en 2015.

Mais virtuel, ça demeure virtuel. La semaine dernière, la marque de luxe de Toyota nous a conviés à Kingston, en Ontario, pour découvrir de plus près le modèle en chair et en os. Voici 10 choses qui ont retenu notre attention lors de la présentation statique du modèle.

1 — Quatre versions

On y revient, car c’est digne de mention. Le NX 2022 va se décliner de quatre façons différentes, ce qui nous en dit beaucoup sur les intentions de la compagnie envers son produit.

On va retrouver deux versions à essence, soit les 250 (4-cylindres atmosphérique de 2,5 litres) et 350 (4-cylindres turbo de 2,4 litres), puis deux déclinaisons hybrides, nommément les 350h et 450h+. L’organe ici est un 4-cylindres de 2,5 litres qui est aidé par des béquilles électriques. Dans le deuxième cas, l’aide sera telle qu’une autonomie électrique sera proposée, comme avec le Toyota RAV4 Prime.

2 — L’autonomie

Parlons-en, d’ailleurs, de l’autonomie de cette variante. Lors de la présentation initiale du modèle, le chiffre de 58 kilomètres avait été avancé ; il est de 68 avec le RAV4 Prime. On a été plus prudent cette fois du côté de Lexus Canada en nous mentionnant que les données officielles n’étaient pas encore… officielles. Ça pourrait changer, donc.

Ce qui est clair, c’est que le NX 2022 sera plus lourd que le RAV4 Prime, ce qui pourrait se traduire par quelques kilomètres en moins en ce qui a trait à la capacité.

3 — 25 % électrique

L’ajout d’une déclinaison hybride enfichable à la gamme 2022 du NX va permettre à la compagnie d’augmenter le pourcentage de ses ventes de modèles électrifiés. Il est présentement de 25 %, mais avec 20 nouveaux modèles à venir d’ici 2025, dont 10 qui seront électrifiés, vous pouvez parier qu’on se dirige tranquillement vers les 50 %.

4 — La conduite

Nous n’avons pas encore pris le volant du NX 2022, mais la compagnie parle beaucoup de la signature de conduite des futurs produits Lexus, surtout dans leurs déclinaisons plus sportives. Ce rôle va revenir à la variante 350 F Sport qui promet de nous en mettre plein la vue à ce chapitre, si l’on en croit la compagnie. On compare même la philosophie de conception de cette dernière à celle de l’IS 500 qui a été développée sur circuit. À suivre…

5 — Un NX canadien

La prochaine génération du NX sera assemblée à l’usine Toyota de Cambridge, en Ontario. C’est là que le RX est construit, donc l’expertise est déjà en place pour offrir la qualité à laquelle on doit s’attendre d’un produit Lexus. La version hybride enfichable nous viendra d’ailleurs au départ, cependant ; il faudra voir pour la suite.

6 — Le pavé tactile

Autant les véhicules Lexus nous ont proposé quantité d’innovation et de commodités intéressantes au fil des années, autant ils nous ont fait rager avec un système multimédia complexe et dont l’accès, proposé via un pavé tactile à la console centrale, était tout sauf simple. En fait, ce dernier finissait toujours par nous mettre en colère, car l’imprécision était sa marque de commerce.

Et bien, c’est terminé. Avec le NX 2022, et les autres nouveaux produits Lexus, on va retrouver une approche tactile plus conventionnelle, directement à l’écran. Certaines commandes demeurent l’affaire de boutons, heureusement, comme la climatisation et les contrôles audio.

7 — Poignées électroniques

C’est subtil comme innovation, mais l’ouverture des poignées de porte du nouveau NX 2022 offre une sensation complètement différente. En fait, on a affaire à un « mécanisme » électronique, si bien qu’au contact de la main, la portière s’ouvre automatiquement vers nous et l’on n’a qu’à tirer légèrement pour se donner accès à l’habitacle. Idem de l’intérieur où la simple pression sur la poignée a le même effet. Oui, une façon de contourner la chose a été pensée si le système fait défaut. Amusant. Reste à voir si ce sera fiable.

8 — Le style

On ne s’étendra pas trop sur le style, car ça demeure une question de goûts. En personne, on ne s’émerveille pas en jetant un coup d’œil à l’avant du NX 2022, car la grille de Lexus, on commence à la connaître et elle prend beaucoup de place.

À l’arrière cependant, la nouvelle présentation est plus stylisée et épurée, ce qui se traduit par quelque chose qui plaît davantage à l’œil. Vous noterez aussi des différences entre les versions, principalement avec celle portant le sceau F Sport.

9 — La sécurité

En matière de sécurité, on est toujours bien servi chez Toyota et Lexus. Le nouveau NX en remet avec la suite LSS+ 3.0 qui ajoute d’autres fonctionnalités comme des feux de croisement automatiques intelligents. Ces derniers vont réduire leur intensité pour ne pas aveugler les véhicules qui viennent en sens inverse, mais vont quand même éclairer de façon plus puissante certaines régions à l’avant du véhicule. Bien hâte de voir ça concrètement.

10 — Nouveau rôle

Le NX 2022 va être appelé à jouer un nouveau rôle au sein de la famille de VUS Lexus. Concrètement, sur plusieurs marchés, la compagnie s’attend à ce que ce dernier déloge le RX au chapitre des ventes. Lorsque questionné à savoir si la même chose est attendue au pays, Martin Gilbert, le directeur de la division Lexus de Toyota Canada, a mentionné que c’est ce à quoi l’on s’attend.

Bien sûr, on ne connaît pas l’avenir et le RX peut demeurer le plus prisé des consommateurs, mais avec quatre versions bien distinctes au catalogue, dont une de nature hybride enfichable, attendez-vous à voir le NX prendre du galon.