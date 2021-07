Genesis partage des images de la nouvelle G80 Sport, et il y a un angle canadien

Genesis a partagé les images de la dernière version qui rejoint la gamme des berlines G80, la G80 Sport, à l’allure plus athlétique et dynamique. Elle est dotée d’éléments externes originaux ainsi que de couleurs et de matériaux intérieurs qui lui sont propres. Le modèle devrait être lancé au troisième trimestre de 2021.

L’ajout d’une nouvelle teinte extérieure exclusive devrait plaire aux Canadiens. Le Cavendish Red tire son inspiration selon le manufacturier, « des célèbres falaises rouges de la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard. »

Parmi les autres signes distinctifs de la G80 Sport, citons le design particulier de la partie frontale qui intègre une calandre en chrome brillant sombre ainsi qu’un pare-chocs tridimensionnel en forme d’aile qui met en valeur la grille d’entrée d’air. Des baguettes noires autour des phares soulignent son style sportif.

Son profil est rehaussé de chrome brillant sombre appliqué aux moulures latérales. Les modèles G80 Sport seront également équipés de jantes exclusives de 20 pouces en alliage foncé ornées du motif G-Matrix et Genesis propose deux couleurs d’étriers supplémentaires soit le noir et le rouge.

À l’arrière, une ligne horizontale procure à la G80 Sport son allure spacieuse. On y retrouve aussi un pare-chocs au design unique au-dessus duquel se trouve un diffuseur modifié. Même la teinte de la moulure qui pare le couvercle du coffre est nouvelle.

Trois agencements de couleurs exclusives ont été ajoutés pour l’intérieur, dont le noir monotone avec un choix de surpiqûres grises ou rouges ainsi que le Sevilla Red.

À l’intérieur, la G80 Sport est munie d’un volant spécial à trois branches. Les accents sur son tableau de bord se déclinent en trois différents designs incluant l’aluminium, réservé à la G80 Sport, le carbone de même qu’un motif hybride de tissage en pointe de diamant, présenté pour la première fois. Les acheteurs pourront également choisir le design du matelassage des sièges propres au modèle, soit en pointe de diamant ou en « V ».

Par ailleurs, la G80 Sport vient avec l’option de roues arrière directionnelles pour une stabilité de conduite accrue. Genesis fournira plus de détails sur les spécifications concernant la performance du modèle à l’approche de son lancement, plus tard en 2021.