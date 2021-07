L’Allemagne compte un million de véhicules électriques sur ses routes

L’Allemagne s’était donné comme objectif de voir un million de véhicules électriques sur ses routes à la fin de l’année 2020. Le but sera atteint avec un retard de seulement six mois alors que le décompte officiel va enfin placer la barre au-delà du chiffre magique, et ce, dès le mois de juillet.

L’annonce de l’atteinte de cette marque a été faite au quotidien Tagesspiegel par le ministre de l’Économie, Peter Altmaier. Ce dernier a pris le temps d’affirmer que les programmes de subventions avaient stimulé la demande.

« Nous atteindrons notre objectif d’un million de véhicules électriques d’ici 2020, que tout le monde pensait inatteignable, en juillet prochain, avec seulement six mois de retard », a déclaré le ministre.

« Les gens ont profité de plus d’incitatifs au cours du premier trimestre de 2021 que lors de toute l’année 2020 », a-t-il ajouté, précisant que les subventions octroyées s’élevaient à 1,25 milliard d’euros. L’argent de la relance a fait passer le total des bonis à 9000 euros pour les modèles électriques et à 6750 euros pour les hybrides rechargeables coûtant moins de 40 000 euros. Des exemptions de taxes sur les véhicules, des incitations locales, des stationnements gratuits, l’accès à des voies réservées et à des stations de recharge subventionnées font également partie des mesures qui ont stimulé les ventes. Les mesures fédérales accrues seront prolongées au-delà de 2021, mais diminuées en deux étapes jusqu’en 2025 dans ce pays.

Il sera alors intéressant de voir si le rythme de vente va se maintenir à ce moment.

Et si l’on prend le temps de comparer la situation de l’Allemagne avec celle du Canada, on trouvait chez nous 213 000 véhicules électriques sur les routes en date du 31 mars dernier. C’est au Québec qu’on en dénombre le plus avec 102 556 en date du 30 avril 2021. L’Ontario et la Colombie-Britannique suivent respectivement avec 45 000 et 38 000 véhicules électriques immatriculés (en date du 31 mai).