Essai de la Toyota Camry hybride 2021 | La valeur sûre des valeurs sûres

De tous les véhicules qui n’ont plus besoin de présentation, la Toyota Camry est du lot. Dans un monde où plusieurs modèles ne sont que de passage, la Camry est comme un monument, elle qui est proposée sans interruption depuis 1983.

Tristement, alors qu’elle est meilleure que jamais, les voitures n’ont plus vraiment la cote. Imaginez les dégâts qu’elle ferait sur le marché ; elle dominait les ventes à une époque où elle était ennuyeuse. En fait, elle serait le RAV4 d’aujourd’hui.

N’empêche, pour ceux qui sont toujours intéressés par une berline, elle représente la valeur sûre des valeurs sûres. Et en configuration hybride, comme celle que nous avons mise à l’essai, elle joint l’utile à l’agréable en servant sur un plateau d’argent une cote de consommation qui permet de réelles économies.

Des défauts, cette Camry hybride ? Voyons voir.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Du caractère

Jamais je n’aurai cru écrire une chose pareille, mais le design de la Toyota Camry est porteur d’un certain… caractère. En vérité, on a laissé de côté les lignes mornes et fades avec cette génération et dans l’ensemble, on trouve un modèle élégant. Si l’avant laisse de glace avec une signature chargée, l’arrière, avec des lignes qui profitent d’un bon coup de crayon, dont ces interstices obliques qui s’étendent des feux aux pare-chocs de chaque côté, est accrocheur.

Quant à la variante hybride, elle se différencie avec peu de choses, soit quelques logos ici et là, ainsi que des sigles Toyota sur fond bleu. Heureusement, elle est livrable avec quatre niveaux de finition, ce qui se traduit par une offre intéressante pour l’acheteur.

La famille Camry hybride

Aux déclinaisons LE, XLE et SE qui étaient déjà proposées l’an dernier en configuration « verte », Toyota a ajouté une livrée XSE cette année. C’est elle que nous avons empoignée.

En configuration de base, vous avez droit à l’essentiel avec des éléments comme des roues de 17 pouces en alliage, des phares et des feux à DEL, la climatisation à deux zones, des sièges avant chauffants, l’accès sans clé, le démarrage à bouton-poussoir, ainsi qu’un régulateur de vitesse dynamique fonctionnant à toutes les vitesses.

Ça se bonifie grandement avec les deux variantes suivantes (XLE et SE) pour se terminer avec un tout inclus avec le modèle XSE. En incluant certaines commodités des deux modèles susmentionnés, on profite à bord d’un toit ouvrant, d’un volant chauffant, de sièges avant ventilés, d’une sellerie de cuir, d’un rétroviseur à atténuation automatique, d’un éclairage d’ambiance, d’une chaîne audio JBL à neuf haut-parleurs, des services connectés de Toyota, de la recharge sans fil pour le cellulaire, ainsi que de roues de 19 pouces.

Bref, c’est complet. Et heureusement, parce qu’à 37 390 $, Toyota ne vous fait pas de cadeaux.

Et pour ce qui est de la sécurité, la Camry hybride profite de la suite Toyota Safety Sense 2.5, une autre qui sert tout le nécessaire pour vous permettre de rouler la tête tranquille.

Qualité

Le mot qualité est celui qui s’impose lorsqu’on découvre l’habitacle. Outre l’équipement complet de notre version, ce qui frappe, c’est surtout la rigueur apportée à l’ensemble de la préparation. Tout est bien fait et pensé pour nous sustenter. On apprécie le fait de pouvoir ajuster la chaîne audio et la climatisation avec des boutons physiques plutôt qu’à l’aide de touches tactiles. Évidemment, pour certaines fonctions, comme les applications et le téléphone, par exemple, il faut passer par l’écran.

Un souhait pour la prochaine génération ; une meilleure intégration de ce dernier. Son positionnement au sommet de la console n’a rien d’esthétique.

Du reste, on profite de sièges confortables nous permettant d’enfiler les kilomètres sans fatigue. À l’arrière, l’espace est généreux et les gens invités à s’y trouver ne vous demanderont pas tous les cinq minutes si vous êtes arrivés à destination ; c’est relativement confortable.

Le cœur

Le cœur de cette Camry hybride, c’est un moteur 4-cylindres de 2,5 litres à cycle Atkinson auquel sont jumelés des moteurs électriques. La puissance est à 208 chevaux, ce qui suffit pour la vocation que se donne ce modèle. La cavalerie est relayée aux roues avant via le boulot d’une transmission à variation continue.

Ne cherchez pas d’excitation là ; il n’y en a point. Cependant, celui ou celle qui veut une Camry plus excitante peut se tourner vers une version à moteur V6, même une livrée préparée par le département de course de Toyota, une TRD (Toyota Racing Development).

On ne rit plus.

Le rendement

Finalement, à chacun sa Toyota Camry. En ce qui concerne notre version hybride, elle s’adresse à l’acheteur qui recherche la tranquillité d’abord, puis l’efficacité d’une approche électrifiée efficace.

Et de ce côté, on n’a pas le choix de s’avouer satisfait du rendement obtenu, soit 5,3 litres aux 100 kilomètres après une série de balades ayant ajouté quelque 500 kilomètres au compteur de la voiture. La majorité de ces dernières ont eu lieu sur l’autoroute. Conséquemment, en ville, un rendement plus intéressant est à prévoir. Disons que quelque chose autour de 5 litres est très possible.

Quant à l’expérience au volant, la satisfaction est à la hauteur des attentes. Lorsqu’on a les bonnes avec cette Camry hybride, il est facile d’être comblé.

Conclusion

La gamme Camry compte plus de modèles qu’on ne pourrait l’espérer. Il y a une Camry pour tout le monde en fait, même si cette voiture ne s’adresse pas à tout le monde ; nuance. D’une variante plus sportive à une livrée plus régulière, en passant par cette solution plus économique à la pompe que nous avions entre les mains, la Camry est un achat sûr si vous êtes sur le marché pour ce type de proposition.

On aime

L’économie d’essence

Le grand nombre de variantes

Valeur sûre

Bonne expérience de conduite

On aime moins

Pas étonnamment puissant, le moteur

L’écran multimédia pourrait être mieux intégré

Le prix d’entrée pour cette version hybride

La concurrence principale

Chevrolet Malibu (pour le moment)

Honda Accord

Hyundai Sonata

Kia K5

Mazda6 (pour le moment)

Nissan Altima

Subaru Legacy

Volkswagen Passat