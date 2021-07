Chevrolet confirme la venue d’un Silverado ZR2

En matière de conduite hors route, un des ensembles les plus impressionnants que nous avons eu l’occasion de découvrir au cours des dernières années est celui qui équipe la camionnette Colorado chez Chevrolet.

Bonne nouvelle, l’approche ZR2 réservée au modèle de taille intermédiaire va migrer chez la création pleine grandeur de la marque, la camionnette Silverado.

Voilà qui confirme l’identité des modèles camouflés qui ont été vus à l’essai dans la région de Détroit au cours des dernières semaines. La version, qui est attendue au-dessus de la déclinaison Trail Boss, pourrait se pointer dès l’année modèle 2022.

Pour confirmer l’arrivée de cette variante, Chevrolet a dévoilé une vidéo qui nous montre un modèle en action dans la bouette. Du moins, on voit une partie de ce dernier, soit les roues et des composantes de suspension. À la fin, un jet d’eau vient nettoyer le logo ZR2 que l’on voit apposé sur une peinture blanche.

Évidemment, tout cela nous amène à spéculer. Il est clair que la version ZR2 du Silverado va s’inspirer de ce qui a été fait avec le modèle Colorado. Rappelons que la configuration de ce dernier est pensée pour la conduite hors route, notamment avec les incroyables amortisseurs Multimatic DSSV qui permettent vraiment des miracles hors des sentiers battus. On peut s’attendre également à des pneus surdimensionnés, à une garde au sol plus élevée et à quantité de plaques de protection sous la caisse, notamment. Des changements aux différentiels marqueront assurément l’approche mécanique.

Les modèles à l’essai qui ont été aperçus ont aussi livré quelques indices. Le pare-chocs avant, notamment, semble être plus relevé aux extrémités afin de permettre un meilleur dégagement autour des pneus. Mécaniquement, on ne sait pas si le Silverado ZR2 profitera d’une quelconque amélioration mécanique afin d’offrir une solution de rechange au Ford F-150 Raptor et au Ram 1500 TRX, mais tout est possible.

Chevrolet promet que nous aurons plus d’informations cet automne à propos de cette version.