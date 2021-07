Un beau problème pour Cadillac avec son Escalade Platinum

Le renouvellement de l’Escalade s’est accompagné d’une forte demande chez Cadillac. On avait prévu le coup, car c’est ainsi lors de l’introduction de chaque nouvelle génération du modèle. Par exemple, avant que la mouture 2021 ne soit mise en vente, la compagnie avait déjà enregistré 6000 commandes.

Un an plus tard, ça ne dérougit pas. Et la beauté de la chose pour Cadillac, c’est que les gens s’intéressent surtout à la version Platinum, la plus chère (et la plus profitable) de la gamme. L’intérêt est à ce point fort que la compagnie n’arrive pas à suivre le rythme des commandes pour cette version.

C’est ce qu’a révélé le site Muscle Cars and Trucks ces derniers jours. La publication a interviewé le directeur mondial du marketing pour l’Escalade, Dave Schiavone. Celui-ci a expliqué que les acheteurs choisissaient de façon « disproportionnée » les versions Platinum qui se vendent un peu plus de 120 000 $ chez nous (quelque 20 000 $ de plus que la version de base).

Notez que les données partagées par le site font état de la situation aux États-Unis, mais il serait étonnant que ce soit bien différent chez nous. Les gens qui recherchent ce type de véhicule ont tendance à vouloir y aller pour la totale.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Et le modèle est fort intéressant, est-il nécessaire de le rappeler. La refonte de l’Escalade pour 2021 a vu l’icône de Cadillac être redessinée, mais surtout, il nous a permis de voir son intérieur être entièrement repensé et grandement modernisé. Un énorme accent a été mis sur le luxe et la technologie, si bien qu’on retrouve à bord trois écrans à DELO, des unités qui s’étendent sur 38 pouces au total devant le conducteur. Le système de navigation profite de la réalité augmentée, le régulateur de vitesse offre la fonction de conduite semi-autonome Super Cruise, la chaîne audio profite de 36 haut-parleurs (option), bref, on y a mis le paquet.

Et c’est sans compter sur la version V qui serait en préparation, elle qui utiliserait le V8 suralimenté de 6,2 litres (668 chevaux) de la CT5-V Blackwing.

Vraiment, Cadillac a un beau problème avec son Escalade.

À voir aussi : Essai du Cadillac Escalade 2021 : finalement à la hauteur