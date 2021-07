Ce sera 2035 à travers le Canada pour l’interdiction de vendre des véhicules neufs à essence

Le Canada interdira la vente de véhicules neufs munis d’un moteur à essence sur son territoire et ce, à partir de 2035. Initialement, le gouvernement canadien avait choisi l’année 2040 pour que l’interdiction de vendre des véhicules neufs à essence devienne une loi à part entière au pays. On vient de voir cette date butoir être devancée de cinq ans, si bien que c’est désormais en 2035 qu’il sera impossible de le faire d’un océan à l’autre. Déjà, le Québec avait emboîté le pas en identifiant 2035 comme année charnière; la Colombie-Britannique élimine progressivement les voitures et les camions à essence, l’interdiction totale entrant en vigueur en 2040.

« L’objectif derrière tout cela est d’atteindre la neutralité en matière d’émission dans tout le pays d’ici 2050 », a déclaré mardi le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau.

Une combinaison d’investissements et de règlements aidera l’industrie à faire la transition vers cet objectif. Le gouvernement a également indiqué qu’il fixerait des objectifs intermédiaires pour 2025 et 2030.

« Nous sommes déterminés à aligner les objectifs de vente de véhicules “zéro émission” du Canada sur celles des juridictions nord-américaines les plus ambitieuses », a déclaré le ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, via un communiqué.

La Grande-Bretagne a déclaré l’année dernière qu’elle interdirait les véhicules à essence à partir de 2030. Si les États-Unis n’ont pas encore fixé de date, la Californie, le plus grand marché automobile américain, a déclaré l’année dernière qu’elle passerait aux véhicules électriques à partir de 2035.

« Nous travaillerons avec les États-Unis pour harmoniser les règlements sur l’efficacité énergétique et nous investissons dans les remises aux consommateurs qui peuvent être offertes, dans les bornes de recharge, dans les allégements fiscaux pour les entreprises et dans les coûts de transition pour l’industrie », a ajouté Jonathan Wilkinson.

Les Canadiens sont largement favorables à la lutte contre les changements climatiques et l’on s’attend à ce que Justin Trudeau déclenche des élections dès septembre pour tenter de retrouver une majorité au parlement. Clairement, l’enjeu dont il est question ici fera l’objet de vifs débats.

À noter, les véhicules entièrement électriques ne représentent actuellement que 3,5 % des ventes automobiles au pays, selon Keith Brooks du groupe Environmental Defence.