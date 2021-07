La fin est proche pour la BMW i3 en Amérique du Nord

La BMW i3 aura été une belle histoire pour BMW, mais son règne de huit ans tire à sa fin chez nous. Selon ce que rapporte BMW Blog, le constructeur allemand a récemment envoyé une notification à ses concessionnaires américains pour les informer que la production du modèle cessera en juillet.

Un représentant de BMW a confirmé la nouvelle au site américain Carbuzz. De notre côté, nous avons contacté BMW Canada qui nous a à son tour confirmé que le modèle ne revenait pas en 2022, mais qu’il allait être accessible plus longtemps ici qu’aux États-Unis, soit jusqu’à la fin de la production d’unités 2021. La stratégie électrique se tourne vers les i4 et iX chez la firme allemande.

La i3 aura eu un beau parcours. En octobre dernier, BMW a célébré la production du 200 000e exemplaire dans son usine de Leipzig, en Allemagne.

Concernant la berline i4 et le VUS iX, on parle de deux produits électriques plus modernes et plus riches en fonctionnalités que la vieillissante i3. Il aurait été difficile pour l’i3 de bien tirer son épingle du jeu face à deux autres modèles plus complets.

Chaque bonne chose à une fin, finalement. En Europe, l’i3 est restée une solide rivale de la Tesla Model 3.

Lancée à l’origine avec un petit moteur à essence qui servait de prolongateur d’autonomie, la i3 est déjà entrée dans l’histoire comme le premier modèle de série entièrement électrique de BMW.