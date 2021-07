Volvo présente le Concept Recharge qui préfigure la future signature visuelle de ses véhicules électriques

Volvo a déjà pris plusieurs mesures importantes dans le but d’électrifier sa gamme. Nous avons déjà vu le XC40 Recharge entièrement électrique. Nous savons également qu’une variante entièrement électrique du XC60 est en préparation. L’entreprise, rappelons-le, a promis de rendre sa gamme de véhicules entièrement électrique d’ici 2030.

Aujourd’hui, le constructeur a présenté un nouveau prototype sous forme virtuelle, soit le Concept Recharge qui ressemble à bien des égards à une version modernisée du Volvo V60 Cross Country, même si la description officielle parle d’un VUS, sans trop de surprise.

Le concept, qui n’existe pour l’instant que sous forme virtuelle, est conçu avec une nouvelle plateforme dédiée aux groupes motopropulseurs entièrement électriques, une structure qui permet de créer un espace intérieur avec un plancher entièrement plat et un empattement long.

Comme pour d’autres véhicules électriques récemment présentés au monde, la calandre traditionnelle a disparu, mais sa remplaçante, une structure solide en forme de bouclier, est toujours flanquée des phares qui prennent la forme du marteau de Thor, dans le plus pur style Volvo. Et dans le style futuriste du concept, il n’y a pas de poignées de porte. La silhouette est très aérodynamique avec une ligne de toit arquée jusqu’à un hayon à l’arrière, très vertical et angulaire, à quelques centimètres seulement des roues arrière.

Les images de l’intérieur montrent une disposition très futuriste des sièges, qui semblent conçus pour maximiser le confort aux deux rangées. Le tableau de bord semble minimaliste et dépourvu de la plupart des boutons, ainsi que pourvu d’un grand écran vertical de 15 pouces donnant accès à la plupart des commandes. Avec le plancher plat, on parle d’un espace très généreux et il y a de plus un grand espace de rangement entre les sièges avant pour ranger ses affaires et garder la présentation épurée.

Le prototype présenté aujourd’hui sert également à introduire un nouveau langage de design chez Volvo. Celui-ci donne la priorité au thème « moins, c’est mieux ». Cela signifie que non seulement les boutons, mais aussi tout ce qui est considéré comme superflu ont été supprimés. Le minimalisme suédois dans toute sa splendeur…

Volvo affirme que le système d’infodivertissement sera de nouvelle génération et qu’il est développé en interne par la société sous le nom de Volvocars.OS. Il intégrera les systèmes Android, QNX, AUTOSAR et Linux, et pourra recevoir des mises à jour en ligne. Le nouveau système devrait faire ses débuts dans un nouveau modèle Volvo qui sera dévoilé à un moment donné en 2022.

La prochaine génération de véhicules électriques Volvo sera également équipée d’une multitude de capteurs et de caméras qui viendront appuyer des systèmes de sécurité nouveaux et améliorés. L’un d’entre eux est un capteur haute définition LiDAR placé sur le toit. Celui-ci analysera constamment la zone entourant le véhicule et recueillera même les données des véhicules environnants (en supposant que ceux-ci y consentent).

Volvo a également annoncé aujourd’hui sa volonté d’augmenter de 50 % la densité énergétique de ses batteries. L’objectif est d’offrir une autonomie de 1000 km d’ici la fin de la décennie actuelle. Un autre objectif est de réduire les temps de recharge, de moitié en fait, d’ici 2025.