La collection de voitures de Neil Peart en route pour le bloc d'enchères

Célèbre dans le monde entier pour ses talents de batteur et sa contribution à la musique et au succès des géants du rock canadien Rush, Neil Peart était aussi un grand amateur de voitures. Le musicien, décédé d'un cancer en janvier 2020, avait un nom affectueux pour ses voitures, qui évoquait la sensation qu'elles lui procuraient lorsqu'il roulait le long de la côte de son État d'adoption, la Californie : les Silver Surfers.

Maintenant, les voitures qui composent cette collection vont être vendues aux enchères. Gooding & Company vendra sept voitures classiques qui sont en parfait état et qui ont le cachet supplémentaire d'avoir appartenu à une légende du rock canadien.

Ces deux facteurs signifient que l'on peut s'attendre à des enchères assez élevées pour ces voitures. En tête de liste, une Shelby Cobra 289 noire de 1964, la seule de la collection qui ne soit pas de couleur argentée. On estime qu'elle devrait être vendue entre 900 000 et 1 million de dollars américains. Neil Peart a acheté la voiture en 2015, après qu'elle ait été restaurée au milieu des années 2000.

La seule autre voiture américaine de la collection est un coupé Chevrolet Corvette 1963 à double vitrage, avec un intérieur rouge et un V8 327 cc de 340 chevaux sous le capot. On prévoit qu'elle se vendra entre 150 000 et 180 000 dollars.

La plus dispendieuse des Silver Surfers est probablement la Lamborghini Miura 1970, que Gooding & Company espère vendre entre 1,2 et 1,5 million de dollars lors de la vente aux enchères, qui aura lieu pendant la Monterey Car Week à Pebble Beach, en Californie, en août prochain.

Moins dispendieux mais non moins illustre, une Aston Martin DB5 de 1964 devrait rapporter entre 650 000 et 725 000 dollars. Elle est dotée d'un intérieur en cuir bleu marine et d'une boîte de vitesses manuelle ZF à 5 rapports. Elle est l'une des quelque 1 000 DB5 de 1964 jamais construites.

La collection est complétée par une Maserati Mistral Spider 1965 (estimée entre 575 000 et 650 000 dollars), une Maserati Ghibli 4.9 SS Coupé 1973 (250 000 à 300 000 dollars) et une Jaguar Type E Série I 3,8 litres Coupé 1964 (140 000 à 160 000 dollars).

Vous avez un Silver Surfer préféré ?