Acheter une voiture ? Les pièges à éviter

Vous êtes sur le point de changer votre véhicule? Vous avez magasiné et avez enfin trouvé la perle rare. Il faut maintenant ne pas tomber dans le piège du financement. Éviter ces pièges vaut bien son pesant d’or.

Bon nombre de consommateurs ont dépensé plusieurs milliers de dollars supplémentaires sur des financements pris à la hâte. Pourquoi? Ils sont tombés dans un ou plusieurs des pièges courants du processus d'achat de voiture que nous allons vous mentionner ci-dessous.

Piège 1 : Ne pas magasiner votre financement avant de magasiner un véhicule

La plupart des gens commencent à magasiner avec seulement deux choses en tête :

1. Un paiement mensuel qu'ils pensent pouvoir se permettre.

2. Quelques modèles de véhicules qu'ils aiment.

Un paiement mensuel n'achète pas une voiture ou un camion ; il achète une somme forfaitaire en espèces. Le montant des liquidités dépend du nombre de mois que vous financez et du taux d'intérêt du prêt.

Entrer dans un showroom automobile ou un terrain de vente avec seulement une idée de paiement mensuel en tête fait de vous une cible parfaite. Vous êtes susceptible de dépenser plus que ce que vous aviez en tête et de payer un taux d'intérêt beaucoup plus élevé que celui auquel vous êtes admissible. En fait, « votre crédit n'est pas le meilleur, vous savez, mais nous pouvons vous financer » est un stratagème de vente préféré.

Évitez ce piège en magasinant d'abord votre financement. Obtenez un prêt auto pré approuvé auprès d'une coopérative de crédit ou d'une banque. Si vous avez des problèmes de crédit, vous devriez essayer d'être pré approuvé par une banque. Sinon, vous pouvez utiliser votre marge de crédit hypothécaire, si vous en avez une. Souvent les taux sont extrêmement faibles. Si vous avez plusieurs dettes, vous pourriez envisager la consolidation de crédit, avec des compagnies comme « Partners Finances » et ainsi les regrouper avec le même créancier et négocier un meilleur taux d’intérêt. N’oubliez pas, si vous vous présentez à nu devant votre concessionnaire, vous risqueriez d’atteindre des taux allant jusqu’à 30%.

Avec un prêt pré approuvé en main, vous pouvez magasiner pour un véhicule qui correspond à votre budget et vous pouvez comparer votre financement pré approuvé avec d'autres offres de financement. Cela vous permet de choisir l'offre qui vous convient le mieux.

Piège 2 : acheter lors de votre première visite chez un concessionnaire

L'un des principaux objectifs de la concession est de permettre aux clients de repartir dès leur première visite avec un nouveau véhicule. Pourquoi? Cela empêche les achats comparatifs. Les vendeurs de voitures gagnent généralement beaucoup plus d'argent si les consommateurs ne peuvent pas comparer les offres. Ces comparaisons incluent non seulement le prix du véhicule, mais aussi la valeur de votre échange et le coût du financement.

Évitez ce piège en prenant le temps d'identifier les véhicules qui correspondent à votre budget. Faites quelques recherches en ligne pour en savoir plus sur les véhicules et identifiez deux concessionnaires à proximité. Ensuite, appelez-les ou visitez-les pour comparer les offres.

Piège 3 : Négocier à la baisse par rapport au PDSF ou « prix demandé »

Négocier à partir du prix de l'autocollant d'un véhicule neuf (habituellement le prix de détail suggéré par le fabricant plus l'autocollant du concessionnaire) ou l'autocollant « prix demandé » d'un véhicule d'occasion affiché par le marchand ou le concessionnaire.

Vous économiserez plus d'argent si vous mettez la négociation en votre faveur. Pour ce faire, faites une première offre basée sur ce que le véhicule neuf a coûté au concessionnaire ou sur la « valeur d'emprunt » du véhicule d'occasion. Un certain nombre de ressources en ligne gratuites peuvent vous aider à déterminer ces chiffres.

Comme vous avez déjà une approbation de financement, ne parlez pas de mensualité. Négocier d'abord le prix au comptant du véhicule. Négociez ensuite séparément la valeur de votre échange et soustrayez-la du prix au comptant du véhicule. Gardez la discussion sur le financement séparé jusqu'après les deux premières étapes. Les vendeurs intelligents aiment mélanger toutes les transactions distinctes en un seul montant pour dérouter vous dérouter dans vos choix. Par exemple, nous avons vu un concessionnaire vendre un véhicule neuf littéralement en dessous de son « coût » mais gagner plus de 3 000 $ sur le superbe échange « en parfait état » du client parce que le client n'avait aucune idée de la véritable valeur en gros de son ancien véhicule.

Piège 4 : Penser qu'une vente signifie des économies automatiques

Oubliez les grandes bannières et publicités télévisées, les tentes et les ballons. Le mot « vente » a un sens très différent pour les concessionnaires que pour les consommateurs – cela ne signifie pas des économies automatiques ou spécifiques pour chaque client. L'objectif des concessionnaires est toujours de maximiser leur profit sur chaque véhicule qu'ils vendent. Le bénéfice moyen par véhicule de nombreux concessionnaires augmente pendant les événements de vente. N'oubliez pas qu'une « vente » de véhicule ne signifie pas « économiser de l'argent » pour le client et vous devez vous préparer aux stratagèmes de vente typiques. Le vendeur aura toujours plus d’expérience que vous.

Magasinez toujours avant d’aller visiter un concessionnaire, vous vous ferez une meilleure idée du véhicule convoité et du véhicule que vous donnerez en échange.

Piège 5 : Commander un véhicule sans tomber dans le piège des options à outrance.

Alors vous pensez, j'éviterai tous ces tracas en commandant le modèle exact que je veux avec seulement les options que je veux. Commander une voiture avec une liste d’option précise peut être un bon moyen pour vous d'acheter sans déborder dans la longue liste des options du constricteur. Votre choix est maintenant fait, imprimez le véhicule avec son prix de base et les options choisies ? Maintenant, magasinez-le auprès de différents concessionnaires sans négliger les modèles identiques de l’année précédente. Si vous le trouvez, vous verrez que de beaux dollars auront été économisés.