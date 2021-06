Début de la production du Hyundai Santa Cruz

Un des modèles les plus attendus de l’été est le nouveau Hyundai Santa Cruz, un véhicule utilitaire qui prend la forme d’une camionnette. Il aura fallu environ six ans au constructeur pour faire passer sa création du stade de concept à celui de la production, mais nous y sommes.

Après avoir fait ses débuts officiels en avril de cette année, le véhicule voit sa production s’amorcer à l’usine américaine de Hyundai (HMMA) qui est située à Montgomery, en Alabama.

Avec l’ajout du Santa Cruz à la production de cette usine, ce sont désormais cinq modèles qui prennent vie à l’intérieur de ce plan. Les autres sont les berlines Sonata et Elantra, ainsi que les VUS Santa Fe et Tucson. Hyundai a dû procéder à des agrandissements afin de préparer le terrain pour la production du Santa Cruz et la compagnie affirme qu’elle pourra désormais mieux ajuster sa production à la demande.

« Nous sommes ravis et honorés de produire la première camionnette de Hyundai pour le marché nord-américain », a déclaré Ernie Kim, président et directeur général de HMMA. « Le lancement du Santa Cruz est un témoignage supplémentaire de la confiance que Hyundai Motor company accorde à HMMA et à notre foyer en Alabama. Je suis très fier des membres de notre équipe qui ont accompli cet exploit alors que le monde traverse des moments si difficiles. »

Hyundai s’attend à ce que les premiers exemplaires arrivent chez les concessionnaires nord-américains de la marque plus tard cet été. Le Santa Cruz pourra être livré avec un moteur 4-cylindres de 2,5 litres (de série) qui développe 190 chevaux et 180 livres-pieds de couple. Un 4-cylindres turbo de 2,5 litres (en option) qui produit 275 chevaux et 310 livres-pieds (420+ Nm) sera aussi proposé. Les deux sont associés à une transmission automatique à huit rapports et la puissance est envoyée aux quatre roues.

Sur sa route, le Santa Cruz va rencontrer le Honda Ridgeline, mais aussi le nouveau Ford Maverick. La particularité de ces camionnettes, c’est qu’elles sont construites sur une structure monocoque, ce qui leur garantit un comportement routier plus près du VUS que de la camionnette intermédiaire traditionnelle.

