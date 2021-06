Premier aperçu du prochain Lexus LX

Le LX est loin d’être le modèle qui s’écoule le plus chez Lexus, mais depuis 2016, il a vu ses ventes progresser au pays pour s’établir à environ 1000 unités chaque année. Le rythme est plus lent depuis le 1er janvier, mais la compagnie va pouvoir compter sur une nouvelle génération dès 2022, ce qui devrait permettre un certain rebond des résultats.

Chez nos voisins du sud, les ventes sont aussi stables depuis quelques années, mais il faut tenir compte que jusqu’à maintenant, le cousin du LX, le Toyota Land Cruiser, était aussi commercialisé. Et voilà qui explique la présence du LX au sein de la famille Lexus ; sans le Land Cruiser, un produit mondial fort populaire, on ne verrait peut-être pas de LX.

Pour 2022, le Toyota Land Cruiser va poursuivre sa carrière ailleurs dans le monde sans être proposé aux États-Unis. Cependant le Lexus LX va lui survivre, car Toyota a enregistré le nom LX 600 de ce côté-ci de l’Atlantique.

La semaine dernière, la nouvelle mouture a été aperçue voilée lors du dévoilement en ligne du plus petit NX 2022.

Contrairement au modèle LX 570 actuel, qui est équipé d’un V8 de 5,7 litres (383 chevaux et 403 livres-pieds de couple), la nomenclature du nouveau LX ne correspondra pas à la cylindrée du moteur. Plutôt, sous le capot du LX 600 est attendu une mécanique V6 biturbo de 3,5 litres, le même qui va équiper le nouveau Toyota Land Cruiser. Ce bloc développe 409 chevaux et 479 livres-pieds de couple. Une transmission automatique à 10 vitesses sera de série, comme la motricité aux quatre roues. Une version hybride devrait arriver plus tard avec le même groupe motopropulseur iForce Max du Toyota Tundra 2022.

En ce qui concerne le nouveau style du LX, nous pouvons voir sur la photo publiée des accents lumineux en forme de L et la même calandre signature de Lexus. Le modèle va continuer de se différencier du Land Cruiser en matière de style et de luxe, bien sûr. Là où on reconnaîtra le lien familial entre les deux modèles, c’est en conduite hors route ; un LX, tout comme un Land Cruiser, ça peut passer à peu près n’importe où.

Le LX 2022 devrait être présenté dans son entièreté d’ici la fin de l’année. Ses débuts sont prévus pour le début de la prochaine année.