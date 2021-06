Essai du Mazda CX-3 2021 | Un modèle accrocheur... et qui s'accroche !

Auto123 met à l'essai le Mazda CX-3 2021.

Au moment où j’écris ces lignes, Mazda annonce l’arrêt de la production du CX-3 aux États-Unis après l’année modèle 2021. Il continuera cependant à être commercialisé au Canada. Cependant, si vous en voulez un, il vaut mieux faire vite ; qui sait combien de temps il faudra avant que notre marché arrime sa stratégie sur celle de nos voisins du Sud. Et après l’avoir conduit pendant une semaine (en plus de nombreuses autres occasions au fil des ans), je vous confirme que vous pourriez très bien en vouloir un.

Le retrait de Mazda du CX-3 aux États-Unis n’est pas une surprise. C’est le sort qui a été réservé au CX-7 peu de temps après l’arrivée du CX-5 (qui est rapidement devenu le meilleur vendeur de la marque au Canada). Ainsi, dès l’arrivée du nouveau CX-30, les jours du CX-3 étaient comptés. Et pourtant, il s’avère impossible à tasser au Canada, du moins à court terme. Rappelons que le véhicule avec lequel le CX-3 partageait plusieurs de ses pièces, la Mazda2, a disparu du Canada en 2015. Pourtant, le CX-3 lui a survécu. Et il en va de même aujourd’hui, même s’il a disparu au sud de notre frontière.

On comprend pourquoi lorsqu’on en prend le volant et qu’on en découvre le caractère robuste.

La Mazda2 était une sous-compacte amusante, abordable et affable. Son ADN a été transféré au CX-3 qui profite en plus de la traction intégrale à partir de 27 881 $ dans le cas de la version GS AWD. Le prix de base du CX-3 est à 23 531 $ en version de base GX à traction. Mon modèle d’essai, une variante GT AWD s’affichait à 33 331 $. Ce montant vous donne droit à des commodités telles qu’une chaîne audio Bose Premium, des roues de 18 pouces, une sellerie en cuir, un système de navigation, un siège du conducteur à réglage électrique en 10 directions et la radio satellite Sirius.

La conception, qui intègre la traction intégrale dans un si petit modèle, témoigne d’une approche intelligente, surtout si l’on considère que l’espace à l’avant convient même aux personnes de grande taille comme moi. Par contre, l’espace arrière est exigu et dans le coffre, vous ne pourrez pas mettre plus qu’un sac de hockey (et peut-être même pas si vous êtes gardien de but).

Mais il s’agit d’un VUS sous-compact, donc vous ne l’achetez pas en prévoyant servir les besoins d’une famille de quatre personnes. Vous l’achetez plutôt si vous avez envie d’un petit bolide fougueux en ville pendant la semaine, et d’un compagnon fiable si les routes deviennent un peu plus accidentées au cours du week-end.

C’est parce que le CX-3 utilise un rouage intégral bien adapté et qui anticipe. Puisqu’il y a toujours un peu de puissance envoyée aux roues arrière, elles sont prêtes à intervenir en un instant pour sortir les conducteurs de situations fâcheuses. C’est une belle pièce d’ingénierie qui a montré que le CX-3 n’était pas seulement un petit joueur dans l’univers des VUS sous-compacts à traction intégrale lorsqu’il a fait ses débuts pour l’année modèle 2016.

De plus, le CX-3 a une belle allure et il n’a pas changé depuis. Au niveau mécanique non plus. Pour 2021, il utilise toujours le même 4-cylindres de 2 litres qui est bon pour 148 chevaux et 146 livres-pieds de couple. Ces chiffres sont à peu près identiques à ce qu’ils ont toujours été, à un ou deux chevaux près.

Ce secondaire si l’on considère que le CX-3 ne pèse que 1355 kg avec le rouage intégral. Cela signifie que même avec une capacité modeste, la boîte automatique à six rapports (avec palettes de changement de vitesse) et le moteur transmettent la puissance aux roues et à la route de manière assez vive. Le CX-3 a même une sonorité un peu agressive.

Avec le CX-3, comme beaucoup d’autres produits Mazda, ce n’est pas vraiment une affaire de puissance. Après tout, on parle de la compagnie qui propose la MX-5, une bête unique à travers l’industrie. Cette voiture n’est pas très puissante non plus — elle ne produit guère plus de couple que le CX-3 —, mais les éléments cruciaux sont la maniabilité, la précision de la direction et la fidélité du châssis.

Vous retrouvez certaines de ces qualités lorsque vous conduisez le CX-3. Il s’agit d’un véhicule maniable offrant une bonne sensation et une bonne réponse de la direction. Le roulis est maintenu au minimum grâce aux réglages intelligents de la suspension et c’est généralement un plaisir de piloter ce VUS sous-compact.

D’un autre côté, le CX-3 montre son âge par moments. Par exemple, il n’y a pas de climatisation automatique, juste une rangée de gros boutons analogiques disgracieux ; l’affichage tête-haute est reflété par un panneau qui semble fait de plexiglas et qui est perché au-dessus du bloc d’instruments. Et le système multimédia est une affaire plutôt médiocre avec des graphiques insipides et la façon dont vous faites défiler le tout n’est pas très intuitive. Remarquez que presque toutes les Mazda au Canada sont équipées de ce système. Seuls la Mazda3 et le CX-30 bénéficient d’un système plus récent sur notre marché.

Cependant, la façon dont vous pouvez stocker toutes vos stations de radio préférées — peu importe la bande — dans un seul menu qui est accessible via un seul bouton, est une caractéristique que j’aimerais voir dans plus de véhicules aujourd’hui. On profite aussi du branchement sans fil avec Apple CarPlay.

Pour être honnête, il y a un nombre étonnant de choses que le CX-3 fait bien et que j’aimerais voir sur plus de véhicules aujourd’hui — sa direction, son look, et juste la façon dont il parvient à exploiter une sorte d’intangibilité qui suggère que vous conduisez un véhicule qui est plus que la somme de ses composantes, aussi anciennes soient-elles.

Achetez-le pendant qu’il est encore possible de le faire.

On aime

Le plaisir de conduire

Traction intégrale performante

Le style



On aime moins

Système multimédia vieillissant

Étroitesse aux sièges arrière et à l’espace de chargement



La concurrence principale

Buick Encore

Chevrolet Trax

Fiat 500X

Ford EcoSport

Honda HR-V

Hyundai Kona

Jeep Renegade

Kia Niro

Mitsubishi RVR

Nissan Kicks

Toyota C-HR