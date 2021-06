Ford F-150 Lightning : 10 choses à savoir

Auto123 décide des 10 choses que vous devez savoir sur le futur Ford F-150 Lightning !

Kingston, ON - Auto123 est parti en visite chez Ford, question de voir de près un des deux prototypes du futur Ford F-150 Lightning présentement en existence. À défaut de pouvoir conduire le modèle, nous vous présentons une liste de 10 choses à savoir à propos de celui qui risque de révolutionner le marché de la camionnette. Du moins, c’est ce que Ford souhaite ardemment.

1 - Un coffre à l’avant

Comme il n’y a pas de moteur à combustion interne, la partie avant sert d’espace de rangement. Un « frunk », si on veut.

Avec 400 litres de volume et une capacité de 400 livres pour la charge utile, vous serez en mesure de transporter deux sacs de golf ou ranger deux bagages à main et une valise de voyage.

2 - Plus qu’un hayon

Les batteries peuvent servir à bien plus que simplement faire avancer le F-150 Lightning. Avec une puissance pouvant atteindre 9,6 kW, vous pouvez faire fonctionner une baignoire à remous de 1800 watts, un téléviseur à projection de 1200 watts, un système audio et un réfrigérateur, tout en conservant suffisamment d’énergie pour préparer des boissons au mélangeur.

3 - Une source d’énergie pour votre maison

Grâce à l’alimentation de secours intelligente, le F-150 Lightning peut alimenter votre maison en cas de panne de courant (entre 3 et 10 jours). Et bien sûr, nous avons vu à quel point cette capacité peut être utile lorsque le Texas a subi ses pannes de courant généralisées l'hiver dernier.

4 - Recharge rapide

Sur une borne de recharge en courant continu de 150 kW, le F-150 Lightning (batterie à autonomie étendue) peut voir sa capacité passer de 15 à 80 % en 41 minutes. Juste assez de temps pour prendre une bouchée et repartir…

5 - Une petite pause au travail

Tout comme le modèle F-150 hybride, le F-150 Lightning peut voir ses sièges avant s’incliner à près de 180 degrés grâce au système à inclinaison maximale en option, de sorte qu’il est possible de faire une sieste pendant que le camion fait aussi le plein d’énergie.

6 - Balance numérique embarquée

Livrable en option, la balance numérique évalue votre charge utile pour en déterminer le poids avant votre départ, afin que vous ayez l’esprit tranquille sur la route.

Le F-150 Lightning présente le système d’aide à l’attelage de remorque Pro en option, qui contrôle automatiquement la direction, l’accélérateur et les freins pour faciliter l’attelage des remorques.

7 - Des prises électriques partout

Il y a jusqu’à 11 prises électriques à l’intérieur du camion pour recharger vos téléphones, tablettes, outils… autant que vous le souhaitez ! On compte également huit prises USB-A et USB-C éparpillées un peu partout.

8 - Fini les stations-services

Grâce à l’autonomie étendue et à l’application FordPass Power My Trip, vous pouvez maintenir votre F-150 Lightning chargé sans jamais avoir à vous arrêter à une station-service ou à utiliser votre portefeuille pour payer l’énergie. Le double système de charge embarqué assure une recharge encore plus rapide à domicile pour que vous vous réveilliez toujours avec un camion entièrement chargé.

9 – Rapide

Avec une puissance ciblée de 563 chevaux et un couple de 775 livres-pieds avec la version à autonomie étendue, c’est le Ford F-150 le plus rapide de tous les temps, avec un 0-100 km/h en 4 secondes.

10 - Haute technologie

Le Ford F-150 Lightning emmagasine le plus de technologie de tous les modèles de F-150 avec le système BlueCruise (en option) qui permet la conduite mains libres sur l’autoroute et les mises à jour logicielles Ford Power-Up qui s’effectuent en moins de deux minutes dans le confort de votre maison.