Une prise de niveau 2 gratuite à l’achat d’une Chevrolet Bolt EV, EUV

Chevrolet Canada y est allé d’une annonce importante pour ceux intéressés par l’achat de la nouvelle Bolt EV ou encore de son cousin un peu plus spacieux, le Bolt EUV ; le constructeur va fournir une prise de recharge de niveau 2 (domicile) pour les clients admissibles qui achètent ou louent un modèle, rapporte Automotive News Canada.

Et pour les acheteurs qui ont déjà une prise spécialisée à la maison, ou qui n’en ont pas besoin, Chevrolet va offrir un crédit de recharge publique FLO de 750 $.

Le nouveau programme Charged By Chevrolet permet aux clients admissibles d’accéder à une recharge plus rapide à domicile en proposant le nouveau cordon de recharge à double niveau qui est livrable ; il est de série avec le Bolt EUV 2022 et sera bientôt offert à l’achat de la Bolt EV 2022. Le constructeur n’a pas précisé le prix de l’option avec cette dernière.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

L’avantage avec ce cordon, c’est que les propriétaires peuvent le brancher directement dans la prise de 240 volts à la maison, ce qui évite d’avoir recours à une station de charge autonome.

« Nous comprenons que la possibilité de recharger facilement à la maison ou sur la route joue un rôle important dans la décision d’acheter un véhicule électrique et nous offrons l’accès à des solutions pour simplifier l’expérience pour tous les Canadiens », a déclaré Laura Pacey, directrice de Chevrolet Canada, via un communiqué. « C’est une autre étape pour rendre la possession d’un véhicule électrique plus facile et plus accessible pour tous. »

Lorsqu’elle utilise le cordon à deux niveaux, la Bolt EV 2022 récupère jusqu’à 41 km d’autonomie à l’heure ; on parle d’un maximum de 40 kilomètres à l’heure le Bolt EUV.

Depuis ses débuts en 2017, les ventes mondiales de la Bolt EV ont dépassé les 100 000 unités, dont plus de 13 000 ont été écoulées au Canada.