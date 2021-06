Hyundai veut des taxis volants dans les airs dès 2025

Hyundai a l’intention de faire décoller des taxis plus tôt que prévu. Un cadre du constructeur pense que les premiers taxis volants pourraient décoller dès 2025, selon ce que rapporte Reuters.

Hyundai avait avancé l’année 2028 comme moment possible pour le lancement d’un service de taxis volants. Ce dernier mettrait à profit de petits avions électriques capables de décoller et d’atterrir verticalement. Cependant, Jose Munoz, directeur de l’exploitation mondial et directeur général de Hyundai pour l’Amérique du Nord, a déclaré lors d’une interview accordée à Reuters que cela pourrait se faire « avant 2025 ».

Pour la chronologie, rappelons qu’en 2019, Hyundai avait annoncé une division de mobilité aérienne urbaine avec à sa tête un vétéran de la NASA. À l’époque, l’entreprise avait déclaré qu’elle investirait 1,5 milliard de dollars dans la mobilité aérienne urbaine d’ici 2025.

Hyundai a ensuite annoncé un partenariat avec Uber Elevate, la division naissante de mobilité aérienne du géant du covoiturage, le tout pour utiliser ses taxis volants sur un futur réseau aérien Uber. Le constructeur a également dévoilé un concept de taxi volant électrique lors du Consumer Electronics Show (CES) de 2020.

Plus tôt cette année, Hyundai a également annoncé un partenariat avec une société du Royaume-Uni appelée Urban Air Port afin de développer l’infrastructure nécessaire aux taxis volants. L’entreprise coréenne s’est également associée à la firme qui gère l’aéroport international d’Incheon, en Corée du Sud, pour intégrer une infrastructure de taxis volants.

Si Hyundai envisage principalement des véhicules volants transportant cinq ou six personnes entre les aéroports et les centres urbains, la société souhaite également offrir des services de fret, a déclaré Jose Munoz à Reuters.

Les taxis aériens électriques n’ont pas encore fait leurs preuves, mais plusieurs entreprises les expérimentent également et voient en eux un potentiel énorme.

Boeing et Porsche se sont d’ailleurs associés pour concevoir un taxi aérien « haut de gamme ». Daimler, Geely et Toyota ont aussi soutenu des projets.