Un plan d’électrification qui s’accélère chez Lincoln

Ajoutez Lincoln à la liste des marques qui vont passer en cinquième vitesse pour réaliser leur plan d’électrification. La marque de luxe de Ford a annoncé cette semaine de quelle façon elle allait s’y prendre pour qu’en 2030, l’entièreté de son parc soit tout électrique. Le tout va commencer avec l’arrivée d’un nouveau VUS qui devrait faire ses débuts l’année prochaine.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler d’un VUS électrique chez Lincoln. La rumeur d’alors parlait même d’un modèle développé en partenariat avec Rivian. Ce serait finalement un produit tout Lincoln qui verrait le jour et ce dernier verrait son style s’inspirer du concept Zephyr Reflection. Le nouveau modèle serait porteur de la nouvelle signature de la marque.

Le véhicule reprendrait la taille de l’actuel Aviator, mais serait bien distinct de son cousin à essence pour éviter toute confusion. Ce qui a été présenté comme première image (ou animation) nous montre un éclairage à DEL qui s’étend sur la largeur de l’avant pour relier les phares. À bord, un grand écran numérique s’étend aussi sur la totalité du tableau de bord. Sur une esquisse montrant l’habitacle, nous pouvons voir un plancher plat, ce qui devrait contribuer à créer un espace aéré et hyper spacieux.

Ce nouveau VUS Lincoln va reposer sur une nouvelle architecture pour véhicules électriques. Celle-ci pourra être adaptée pour offrir la traction, la propulsion ou le rouage intégral. La firme n’a pas publié de détails sur la puissance ou l’autonomie, mais nous nous attendons à ce que le premier VUS électrique de Lincoln fournisse entre 450 et 600 kilomètres, ainsi que suffisamment de puissance pour concurrencer d’autres VUS de luxe du genre comme l’Audi e-tron, le Jaguar I-Pace et le Tesla Model X.

Lincoln Active Glide, un mode de conduite semi-autonome, sera également lancé prochainement. Le système va concurrencer le dispositif Super Cruise de Cadillac et l’Autopilot de Tesla.

Nous allons aussi assister, avec les renouvellements de produits chez Lincoln, à l’introduction de nouvelles technologies. L’une d’elles va permettre de créer des relations permanentes avec les clients en offrant des expériences plus connectées grâce au Lincoln Intelligence System, une plateforme basée sur le nuage qui vise à intégrer les systèmes électriques, de distribution d’énergie et informatiques dans les véhicules connectés. En gros, des mises à jour en ligne pourront être effectuées sur les modèles afin de les garder au goût du jour au fil du temps, notamment.

Nous aurons assurément plus d’informations à vous communiquer concernant les plans de Lincoln au fur et à mesure que la compagnie va nous en apprendre plus à ce propos.