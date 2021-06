En route pour une 24e… | Premier essai de la Honda Civic 2022

Auto123 met à l'essai la Honda Civic Touring 2022.

Alors que le Canadien de Montréal tente de remporter une 25e Coupe Stanley, la Honda Civic, elle, y va pour un 24e titre, celui de la voiture la plus vendue au Canada. Si nous avions à parier sur les chances pour les deux d’atteindre leur objectif, nul doute, les dollars seraient misés sur la compacte de Honda.

Ce n’est pas tant parce qu’on ne croit pas aux chances du club de hockey, mais surtout parce que le modèle que l’on vient d’essayer a tous les ingrédients pour conserver son titre. Enfin presque…

Honda n’a pas trop pris de risques avec la 11e génération de sa Civic et qui pourrait la blâmer. Elle a cependant écouté quelques critiques pour effectuer certains ajustements. Elle aurait avantage à écouter celles qui vont suivre pour en faire d’autres. Dans l’ensemble, toutefois, un produit gagnant s’ajoute à la gamme. Voici ce qui a transpiré de notre premier contact avec le modèle.

En personne

Depuis l’automne dernier, nous avons eu droit à quelques « présentations » de la Civic. D’abord celles de Honda qui nous a montré le modèle sous forme de concept, puis en habit de production quelques mois plus tard. Et c’est sans compter les images-espionnes coulées ici et là d’une version en transit quelque part sur la planète.

La Civic, quoi qu’on en dise, quoi qu’on en pense, c’est une grosse affaire. Elle figure après tout sur la liste des 10 véhicules les plus vendus de l’histoire et sa carrière est loin d’être terminée ; ce n’est pas rien.

Toujours est-il que sur papier, on découvrait un modèle aux lignes plus épurées, moins tordues. Ça se confirme en personne. Même qu’on peut apprécier certaines touches ici et là, comme la signature adoptée à l’avant avec les phares et la calandre. À l’arrière, c’est beaucoup plus classique, mais ce sera assurément moins polarisant.

Dans l’ensemble, on s’assure de ne pas trop choquer ici. Certains aimeront, d’autres moins.

À l’intérieur

Là où ça risque de faire davantage l’unanimité, c’est à l’intérieur. En s’y glissant, on découvre une position de conduite qui se place à l’abri des critiques. Nos yeux se posent ensuite sur la planche de bord où ce que l’on voit est plus agréable que décevant. Je n’aime toujours pas et n’aimerai jamais ces écrans flottants qui sont tout sauf bien intégrés au design. La bonne nouvelle, c’est que le système multimédia qu’il cache a été mis à niveau. Notre contact a été trop court pour vous en donner une appréciation juste, mais le tout semble un intéressant pas en avant.

Idem pour le bloc d’instruments à affichage numérique qui équipait la version Touring mise à l’essai. De l’information claire et des espaces personnalisables qui nous permettent d’avoir sous nos yeux les trucs que l’on souhaite connaître ou consulter.

Bien hâte de voir le tout avec les modèles d’entrée de gamme qui profiteront d’une présentation plus simplifiée.

Une bonne note pour les buses d’aération, cachées derrière un grillage qui s’étend d’un bout à l’autre de la planche. L’effet est réussi et l’approche est novatrice. Souhaitons que le grillage ne soit pas en mille miettes après quelques contacts fortuits.

La gamme

La version berline de la Civic (le modèle à hayon sera présenté le 23 juin prochain) se décline de quatre façons ; LX, EX, Sport et Touring. Avec les trois premières, un valeureux guerrier bosse sous le capot, le 4-cylindres de 2 litres du constructeur. Sa puissance est inchangée à 158 chevaux et 138 livres-pieds de couple. Rien pour s’énerver ; rien pour être déçus.

Avec le modèle Touring, on retrouve le 4-cylindres turbo de 1,5 litre. On parle cette fois de 180 chevaux et 177 livres-pieds de couple, un gain de 6 chevaux et 15 livres-pieds par rapport à ce que la berline pouvait recevoir l’an dernier. Et avec la berline, seule une transmission à variation continue (CVT) peut servir ces deux blocs, ce qui représente une hérésie. Oui, la version à hayon pourra recevoir la bo î te manuelle, mais enfin…

La déclinaison de base LX (24 465 $) va se pointer avec un écran tactile couleur de sept pouces et l’intégration des applications Siri Eyes Free, Apple CarPlay et Android Auto, des sièges avant chauffants, le démarrage par bouton-poussoir (et à distance), une instrumentation numérique partielle, une banquette arrière rabattable 60/40 et des phares à DEL.

Avec la version EX (26 765 $), on va ajouter entre autres des jantes en alliage de 16 pouces, un toit ouvrant électrique coulissant, le volant chauffant, les clignotants intégrés aux rétroviseurs et un système de climatisation à deux zones.

Avec la variante Sport (27 865 $), on met l’accent sur le style avec des roues de 18 pouces ceinturées de pneus à profil bas, des accents extérieurs noirs et un embout d’échappement chromé, des palettes de changement de vitesse au volant, un pédalier sport et un nouveau mode de conduite Sport.

Enfin, avec la version Touring (30 265 $), c’est le tout inclus avec un écran plus large (9 pouces), la navigation, la chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs, l’accès sans fil à Apple CarPlay et Android Auto, la sellerie de cuir, la recharge sans fil pour appareils cellulaires, l’internet sans fil et des essuie-glace qui détectent la pluie.

Partout, la suite de sécurité Honda Sensing protège avec ses caractéristiques de sécurité et énerve par moment avec des interventions maternantes.

Au volant

Bon, une fois le style analysé, l’intérieur décortiqué, l’équipement étudié, ce qui compte avec une Civic, c’est ce qui se passe lorsqu’on en prend le volant. Il faut le dire, la barre avait été placée très haute avec la génération précédente. On n’a pas droit au même genre d’évolution, mais on ne régresse pas non plus. Je dirais qu’on profite d’un équilibre amélioré. La fameuse rigidité accrue qui est annoncée est perceptible… mais si peu.

C’est comme si le comportement de la voiture voyait sa note passer de 8,5 à 8,7 sur 10. Il avait bondi de 7,0 à 8,5 lors du dernier renouvellement. Vous voyez un peu ce qu’on veut dire.

Le confort est là et l’insonorisation s’est montrée très bonne. On oublie presque la boîte CVT. Ce qui est un peu ironique, c’est que le premier réflexe n’est pas de brasser cette Civic ; on apprécie son confort, ses commodités, etc. Un peu comme avec une Accord. Voilà qui est un peu déroutant, considérant à quel point cette voiture, même en configuration de base, a toujours été perçue comme une petite « sportive ».

Sa « nouvelle » vocation se confirme lorsqu’on la pousse un peu. Son châssis réagit très bien, mais il est limité par des pneus qui ne suivent pas la cadence. Comme si Honda réservait la vocation sportive de son modèle aux variantes à venir, que ce soit la 5-portes ou les livrées Si et Type R. Dans ces deux derniers cas, la mission a le mérite d’être claire.

En somme, la Civic ne déçoit pas ; elle n’étonne peut-être plus autant qu’auparavant.

Conclusion

Toujours un bon achat, la Civic ? Bien sûr, mais une déception demeure bien présente. Il y a 10 ans, il était possible de mettre la main sur une version de base à boîte manuelle pour 15 000 $. Aujourd’hui, on ne retrouve plus la boîte mécanique et la facture est d’au moins 25 000 $.

Ça, c’est très dommage. La nouvelle Civic a évolué de belle façon et elle a toutes les qualités pour demeurer la plus populaire de sa catégorie, mais ce qui l’a toujours aidé à se vendre, c’est son accessibilité. Cette dernière coûte plus cher que jamais.

Remarquez qu’on vend surtout des mensualités maintenant et que la valeur de revente demeure excellente. On verra bien quelle sera la réponse des consommateurs.

On aime

Style plus passe-partout

Habitacle bien ficelé

Fiabilité et valeur de revente anticipées

On aime moins

Prix de base à 25 000 $

Pas de boîte manuelle avec la berline

Des pneus qui ne suivent pas le châssis

La concurrence principale

Mazda3

Toyota Corolla

Subaru Impreza

Kia Forte

Nissan Sentra

Volkswagen Jetta

Hyundai Elantra