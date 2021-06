Le Jaguar I-Pace 2022 reçoit de nouvelles technologies et s’affiche à un prix qui frôle les 100 000 $

Jaguar a annoncé les mises à jour qui seront apportées à son seul modèle entièrement électrique, l’I-Pace. En 2022, les acheteurs du VUS de performance bénéficieront de nouvelles technologies améliorées, de nouvelles fonctionnalités de série, et de capacités de recharge plus rapides.

La division canadienne du constructeur britannique a également annoncé le prix de l’unique finition qui est offerte ; l’I-Pace HSE est proposé à un prix de 99 800 $.

La technologie

Le Jaguar I-Pace 2022 est équipé du dernier système d’infodivertissement de la société (Pivi Pro) qui offre maintenant un menu simplifié nécessitant deux opérations ou moins pour accéder à 90 % des commandes les plus courantes. Le système de navigation est amélioré et peut indiquer les stations de recharge disponibles à proximité, ainsi que le temps de recharge estimé. Il peut également choisir pour vous les meilleurs chargeurs à utiliser pour minimiser le temps passé à charger et non à conduire lors d’un long voyage.

Le système inclut de série la compatibilité avec les applications Apple CarPlay et Android Auto, et le système Bluetooth peut accueillir deux téléphones intelligents à la fois — pour le plus grand plaisir des couples et des familles qui en ont assez de se disputer l’accès.

Certaines caractéristiques telles que les phares à DEL haut de gamme, l’assistance automatique des feux de croisement, le hayon électrique et les jantes de 20 pouces gris foncé, auparavant optionnels, sont désormais de série. Il en va de même pour les sièges avant chauffants et ventilés (ajustables en 16 directions) qui sont maintenant livrés avec le modèle sans avoir à payer de supplément. Jaguar a ajouté deux haut-parleurs au système audio Meridian qui en compte maintenant 16, en plus d’un caisson de basses.

Les conducteurs bénéficient de série de l’affichage tête-haute, ainsi que d’un régulateur de vitesse adaptatif avec capacité de départs/arrêts, d’un système de freinage d’urgence à l’avant, d’une assistance aux angles morts et au maintien dans la voie, de la reconnaissance des panneaux de signalisation et d’un limiteur de vitesse. Il y a une nouvelle caméra périphérique en 3D, un rétroviseur numérique et une filtration améliorée de l’air de l’habitacle pour la débarrasser des particules ultrafines.

Les utilisateurs profitent également de mises à jour logicielles améliorées par voie hertzienne pour la batterie, les systèmes de charge et l’infodivertissement. La recharge est désormais plus rapide, promet Jaguar, grâce à un nouveau chargeur embarqué (de série) de 11 kW CA. Branché sur un chargeur rapide de 100 kW, il permet de récupérer 101 km d’autonomie en 15 minutes.

D’un point de vue esthétique, l’I-Pace 2022 peut désormais se décliner dans une nouvelle finition grise pour l’embout de calandre, des accents chromés en choisissant le Bright Package, des logos noir brillant via l’ensemble Black Pack et quelques nouvelles couleurs extérieures.

Le Jaguar I-Pace 2022 fonctionne une fois de plus grâce à deux moteurs électriques, un par essieu, qui délivrent une puissance totale de 394 chevaux et un couple impressionnant de 512 livres-pieds. L’autonomie du groupe motopropulseur est de 377 km avec une charge complète.