Si vous avez un faible pour la famille royale anglaise, la nouvelle qui suit va vous intéresser ; la Ford Escort 1981 de la princesse Diana s’en va à l’encan.

Sans trop risquer de se tromper, on peut affirmer que la princesse Diana a probablement été la plus populaire personnalité royale de l’histoire. Même si elle tentait de garder sa vie privée confidentielle des médias et des paparazzi, elle était la personne la plus photographiée de la planète. Ce que les gens savent à moins à son propos, c’est qu’elle aimait les voitures. On se souviendra de sa Audi Cabriolet 1994 qui a été vendue à l’encan l’an dernier.

Cependant, une de ses premières voitures en débarquant dans l’univers de la famille royale a été une Ford Escort 1981. Elle lui avait été offerte par le prince Charles comme cadeau de fiançailles en mai 1981, deux mois avant le mariage royal. Diana a utilisé le modèle de troisième génération jusqu’en août 1982 comme moyen de transport personnel.

Pendant près de deux décennies, la voiture a disparu des yeux du public, mais elle a finalement été découverte et sera vendue lors de la vente de Royauté, d’Antiquités et de Beaux-Arts de Reeman Dansie, à Essex, le 29 juin prochain. La voiture est dans un « état d’origine incroyable », avec une peinture et une sellerie d’usine. Seulement 83 000 miles apparaissent au compteur. Elle sera vendue aux enchères avec sa plaque d’immatriculation d’origine (WEV 297W).

Selon les premières estimations, cette Ford Escort originale de 1981 devrait être adjugée au montant de 30 000 ou 40 000 livres sterling, soit entre 51 000 $ et 68 000 $ canadiens. Selon la description de l’annonce, l’actuelle propriétaire chérissait la voiture et son histoire royale, « à tel point qu’elle gardait sa provenance royale secrète, même auprès de ses amis ».

Certains vont lui poser des questions au lendemain du 29 juin…