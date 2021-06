La puissance du prochain Ford F-150 Raptor a été annoncée

Les amateurs de camionnettes de performance attendent avec impatience l’arrivée de la prochaine génération du Ford Raptor. Alors que le jour J approche, Ford a partagé les informations que tout le monde attendait, soit la puissance du moteur que l’on va retrouver sous le capot de cette troisième mouture.

Certains vont être déçus d’apprendre que Ford va continuer d’utiliser son V6 EcoBoost de 3,5 litres et que la puissance de ce dernier sera la même, soit 450 chevaux à 5850 tours/minutes et 510 lb-pi de couple à 3000 tours/minutes. Le seul changement en fait, c’est au compte tour. Avec l’ancien modèle, les chevaux étaient tous libérés à 5000 tours/minute et le couple pouvait se déployer au complet à 3500 tours/min. La réaction sera donc légèrement différente.

Concrètement, les capacités pour la charge utile et le remorquage augmentent chacun de 200 livres pour atteindre 1400 et 8200 livres, respectivement. Le nouveau modèle sera doté d’un système d’échappement de longueur égale avec des soupapes de dérivation du silencieux qui lui confèrent un bien meilleur son.

Là où les amateurs vont se réjouir, c’est que Ford a également confirmé qu’un Raptor R sera proposé. Cette fois, on s’attend à ce que la puissance soit de plus de 700 chevaux grâce à une version suralimentée du V8 de 5,2 litres Predator qui développe 760 chevaux et 625 livres-pieds de couple au service de la Mustang Shelby GT500. Le style du véhicule sera assurément plus agressif, aussi, alors que Ford va en faire un rival direct du Ram 1500 TRX et de ses 702 chevaux.

Plus de détails suivront assurément sur ce véhicule et sur la variante R.