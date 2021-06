Les BMW X3 M et X4 M, ainsi que leurs variantes Competition, sont légèrement modifiés pour 2022

BMW a annoncé les changements qu’elle apportait à ses modèles X3 M et X4 M pour 2022, deux ans après leurs débuts. Les nouvelles moutures seront livrables à partir de septembre et BMW promet des détails sur les prix à l’approche de ce moment.

Les modèles utilisent le même moteur, un 6-cylindres biturbo de 3 litres qui, pour 2022, produit le même nombre de chevaux (473), mais dont le couple augmente pour passer de 442 à 457 livres-pieds. Les éditions 2022 des versions Competition ont également été annoncées aujourd’hui. Elles offrent quant à elles à nouveau 503 chevaux, mais leur couple passe de 442 à 479 livres-pieds.

BMW a donné au moteur le vilebrequin forgé léger des modèles M3/M4 et des parois de cylindre revêtues qui réduisent le poids et le frottement. Autre nouveauté, le noyau de la culasse est imprimé en 3D.

Le couple accru permet aux modèles Competition d’accélérer de 0 à 100 km/h plus rapidement (de 0,3 seconde toutefois, ne vous emballez pas trop vite).

Le design des X3 et X4 a également été modifié, notamment avec une calandre plus grande (vous deviez vous y attendre), avec un cadre monobloc, des phares adaptatifs plus fins à DEL et des ouvertures de pare-chocs plus grandes pour aider le refroidissement du moteur, de la transmission et des freins. Le X3 M reçoit des feux à DEL redessinés avec des bordures noires et un becquet de toit assorti à la couleur de la carrosserie, tandis que le X4 M dispose d’un nouveau pare-chocs arrière et d’un becquet arrière noir brillant (ou d’un becquet optionnel renforcé en fibre de carbone). Les acheteurs peuvent choisir parmi huit nouvelles couleurs extérieures, réparties entre les modèles M et M Competition.

De légères révisions ont également été apportées à l’intérieur, notamment en ce qui concerne les commandes de la console centrale, les nouveaux services du système iDrive 7. On a aussi amélioré l’intégration d’Android Auto et d’Apple CarPlay.