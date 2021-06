Un espace de stationnement à 1,3 million à Hong Kong

Dans les grandes villes, les coûts reliés aux espaces de stationnement sont complètement hors prix. Qu’on pense à Toronto, Vancouver et Montréal, mais aussi à ce qu’il en coûte pour garer son véhicule à New York, Paris ou Londres.

Cependant, rien n’est aussi fou qu’à Hong Kong et un espace vendu récemment là-bas est là pour le prouver. Celui qui le désirait a dû débourser 1,3 million de dollars pour l’obtenir, ce qui est complètement cinglé.

Hong Kong est l’une des zones métropolitaines les plus densément peuplées au monde et, par conséquent, les automobilistes ont du mal à trouver une place de stationnement. Voilà pourquoi une place dans le lotissement The Mount Nicholson, où se trouvent certaines des maisons les plus chères d’Asie, s’est vendue pour la somme record de 1,3 million de dollars américains.

La place est située dans un lotissement résidentiel appelé The Peak. Ce dernier surplombe le port Victoria de Hong Kong. L’endroit en question était l’un des 29 vendus dans le cadre d’un appel d’offres proposé aux propriétaires le mois dernier, rapporte la publication South China Morning Post.

Il s’agit d’un nouveau record pour Hong Kong, dont le stationnement le plus cher avant cette vente avait été de 980 000 $ américains, une marque établie en 2019 dans une tour de bureaux de 73 étages.

Selon les promoteurs, la personne qui a acheté cette place ne spéculait pas, comme c’est parfois le cas à Hong Kong ; elle était tout simplement riche. Les résidences de The Peak valent entre 51 et 77 millions (toujours en devises américaines) ; un million de plus, ou de moins, pour une place de stationnement n’est pas vraiment un enjeu, incroyablement.

Pire, un acheteur s’est procuré quatre espaces à 1,13 million, un autre en a acheté six.

Hong Kong n’est pas le seul endroit sur terre où les prix des stationnements sont ridicules. United Press rapportait en 2012 qu’une place à un million de dollars était à vendre dans la ville de New York. Les Britanniques, quant à eux, auraient gagné 28 millions de dollars l’année dernière en louant leurs espaces aux automobilistes, selon l’application YourParkingSpace.

Finalement, payer quatre ou cinq dollars pour un parcomètre semble soudainement raisonnable.