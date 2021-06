Lexus va présenter la 2e génération de son NX le 11 juin prochain

Le Lexus NX a connu un beau succès lors de ses débuts pour l’année 2015 et ça s’est poursuivi jusqu’ici, ses ventes étant très régulières d’une année à l’autre. Pour 2022, nous aurons droit à la deuxième génération du produit. On apprenait cette semaine que cette dernière allait nous être présentée le 11 juin prochain.

Pour mettre la table, Lexus nous offre un premier aperçu officiel du nouveau modèle grâce à la publication d’une photo servant à nous mettre l’eau à la bouche. Ce qu’on voit, c’est un nouveau traitement à l’arrière avec des feux reliés par une bande lumineuse, ainsi que les lettres Lexus bien inscrites et visibles sur le hayon, une tendance à la mode et de très bon goût à travers l’industrie.

Bien sûr, il faut s’attendre à ce que les proportions soient conservées, tout comme la signature de Lexus à l’avant, quoiqu’on pourrait commencer à retoucher cette dernière qui prend de l’âge un peu. Les changements seront aussi importants à l’intérieur où là aussi le modèle nous montre qu’il n’a pas été conçu hier.

On peut souhaiter une nouvelle façon d’accéder au système multimédia, soit autrement qu’avec le pavé tactile de Lexus. Si l’idée était bonne sur papier, ça ne s’est jamais concrétisé à l’exécution.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Quant aux noms des variantes, on aurait droit à des changements. Aux modèles 300 et 300h actuellement suggérés, on devrait retrouver les appellations NX 250 et NX 350 qui ont été enregistrées par la compagnie. Ça pourrait très bien signifier des changements sous le capot. Quant à la version hybride, elle sera assurément reconduite ; on verra bien de quelle façon. La rumeur suggère que le NX 350h profiterait du groupe motopropulseur hybride rechargeable de 302 chevaux du RAV4 Prime.

Nous en saurons vendredi prochain, à 23 heures, au moment où Lexus va présenter son NX sur son site Web.