Le Ford Maverick sera présenté le 8 juin

Ça fait un bout qu’on vous en parle, mais Ford a maintenant confirmé ce que tout le monde savait ; le nom Maverick revient au sein de la compagnie, cette fois pour désigner un pick-up de taille compacte.

Et nous n’aurons pas à patienter longtemps avant de le découvrir, car sa présentation officielle va avoir lieu le mardi 8 juin prochain. En attendant, Ford a fourni deux photos nous donnant un avant-goût du modèle.

L’annonce publiée par Ford explique qu’après « des mois de rumeurs, d’espionnages et de spéculations, le moment est enfin arrivé ; Ford confirme la rumeur et présente une nouvelle camionnette compacte à sa gamme et cette dernière va prendre le nom de Maverick. »

Sans surprise, et selon les photos d’espions qui ont été publiés au cours des derniers mois, le Maverick sera plus petit que le Ranger et profitera d’une configuration à traction alors que le rouage intégral sera offert en option. Il serait équipé d’une suspension arrière à poutre de torsion ou d’une suspension indépendante, selon la configuration de la transmission. Malgré sa construction monocoque, il devrait plaire à ceux qui regrettent le format de l’ancien Ford Ranger, celui qui a terminé sa carrière en 2011.

Incidemment, l’arrivée du Maverick va mettre fin à une période de 10 ans où aucune camionnette compacte n’est proposée. De fait, les modèles compacts d’alors ont tellement pris du volume qu’ils sont pratiquement aussi gros que les camionnettes pleine grandeur d’il y a 25 ans.

Si le prix est bon, car Ford appuie fort sur le crayon avec certains de ses modèles, la camionnette Maverick pourrait faire un tabac. Revenez-nous le 8 juin pour tous les détails la concernant, y compris le ou les moteurs qui lui seront réservés, ainsi que les variantes qui seront au menu.