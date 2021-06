Hyundai Canada accepte maintenant les précommandes pour l’Ioniq 5

Hyundai Canada a annoncé qu’elle accepte dès maintenant les précommandes pour le futur véhicule électrique Ioniq 5. Bien que nous ne connaissions pas encore le prix exact pour le marché canadien, Hyundai annonce sur sa page de précommande que «les quantités sont limitées».

Les clients qui se rendent sur le site Web sont invités à choisir parmi les cinq différentes versions du modèle : Essential et Preferred avec configuration à propulsion et batterie standard (58 kWh) ; Preferred avec traction intégrale et batterie à autonomie prolongée (77,4 kWh) avec ou sans l’ensemble Ultimate, ainsi que Preferred à propulsion et avec batterie à autonomie prolongée.

L’autonomie indiquée par Hyundai varie de 354 km pour les deux premières versions à 400 km pour la Preferred AWD avec ensemble Ultimate. Elle est de 435 km pour la variante Preferred AWD sans ce dernier. La meilleure autonomie (480 km) est offerte par la version Preferred à propulsion. La puissance combinée est de 225 chevaux et 258 lb-pi de couple pour la plus petite configuration de batterie, et de 320 chevaux et 446 lb-pi de couple pour la plus grande.

L’Ioniq 5 est le premier d’une série de modèles entièrement électriques à venir sous la nouvelle bannière électrique créée par le constructeur coréen. Notamment, L’Ioniq 6, une berline électrique de taille moyenne, et l’Ioniq 7, un plus gros VUS, sont actuellement en développement.

« Depuis que l’Ioniq 5 a été dévoilée plus tôt cette année, c’est le véhicule que nos concessionnaires, clients et nouveaux admirateurs ont le plus hâte de découvrir, et nous comprenons pourquoi. L’Ioniq 5 offre un design avant-gardiste, la polyvalence, l’espace et les capacités d’un véhicule utilitaire, le tout avec un coût accessible et le plaisir de la conduite propre d’un véhicule entièrement électrique. » – Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Canada

Maintenant, si seulement nous pouvions connaître le prix que ces Canadiens impatients devront payer. Espérons que cela soit annoncé bientôt. De même, nous attendons de voir quelle quantité d’Ioniq 5 Hyundai pense pouvoir/vouloir livrer ; la page Web des précommandes nous prévient qu’elles sont « limitées ».