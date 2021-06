Essai de la Toyota Prius Prime 2021 : quoi de neuf ?

Auto123 met à l’essai la Toyota Prius Prime 2021.

La Prius reste la voiture hybride la plus connue sur le marché, tout simplement parce qu’elle a été une, sinon LA première voiture à adopter un groupe motopropulseur composé d’un moteur et d’un générateur électrique. À partir de 2004, la Prius s’est fait remarquer dans le paysage automobile. Et elle a fait parler d’elle ! Sa faible économie d’essence n’était pas le seul sujet de discussion ; son aspect visuel a suscité autant d’intérêt, sinon plus.

D’ailleurs, petite anecdote d’un de nos collaborateurs et sa première expérience en Prius. Il était en voyage familial aux États-Unis et arrivé au bureau de location d’auto, à sa descente d’avion, le préposé, voulant lui faire une fleur, lui proposa une Toyota Prius. Tout d’abord, notre collaborateur a gentiment refusé son offre. Le préposé a insisté pour finalement le convaincre. La seule condition exigée de notre collaborateur ; il pouvait rendre le véhicule à n’importe quelle succursale et en prendre un autre, s’il n’était pas satisfait.

Bref, ses vacances se sont très bien passées. La famille s’est amourachée de la Prius, car en plus d’avoir tout l’espace désiré pour les passagers et pour les bagages dans le coffre, la consommation d’essence durant les vacances s’est chiffrée à seulement 4,6 litres aux 100 km après un peu plus de 2500 km. On peut donc dire que la Prius est la championne, toute catégorie, de l’économie d’essence.

Avec l’arrivée de la Prius Prime, le modèle fait encore mieux. On ne reviendra pas sur tout ce qui le définit en 2021, car il n’a pas vraiment changé par rapport à 2020 ; vous pouvez lire notre essai complet de la Prius Prime pour en savoir plus. Nous allons, cependant, relever les quelques nouveautés qui sont apportées à l’édition de cette année.

Côté sécurité

Toyota ajoute la technologie « Safety Sense 2.0 » qui regroupe un ensemble de caractéristiques de sécurité actives qui aident le conducteur à éviter les collisions ou à en atténuer les conséquences. Également, le régulateur de vitesse dynamique, qui en plus de suivre le véhicule qui vous précède est également capable de le ralentir jusqu’à l’arrêt complet, est de la partie. Le système relance l’action dès que la voiture qui vous précède se remet en mouvement. Pour l’avoir testé, le dispositif est vraiment efficace.

Côté techno

On compte parmi les autres ajouts l’intégration d’Android Auto. Ceci est salutaire, étant donné que le modèle 2020 ne disposait que d’Apple CarPlay. En 2021, on accueille également le système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir et une prise de courant de 120 volts.

Côté prix

Les prix n’augmentent que très légèrement par rapport à 2020. On débute le bal à 33 150 $ pour la version de base, et on enchaîne avec 35 990 $ pour la version avec le groupe amélioré, ou 38 340 $ si vous y ajoutez le groupe technologie. À cela, vous pourrez déduire les aides gouvernementales en vigueur dans votre province.

Côté consommation

La Prius Prime offre une autonomie pouvant atteindre 40 kilomètres en mode tout électrique (EV), selon Toyota Canada, sur une seule charge. Lors de notre essai, nous avons atteint à plusieurs reprises une autonomie de 52 km. Passé cette liberté électrique, le moteur 4-cylindres à cycle Atkinson de 1,8 litre prend le relais.

Les chiffres de Ressources naturelles Canada indiquent une cote 1,8 Le/100 km. Selon Toyota Canada, la Prius aurait une autonomie totale de 1035 km avec seulement 43 litres d’essence. Nous n’avons pu le vérifier, mais nous n’avons aucun mal à croire qu’elle serait capable de s’en approcher grandement.

Globalement, nous avons apprécié la Prius Prime durant notre semaine d’essai. Pourquoi ? D’abord parce qu’en une semaine, nous avons parcouru 530 km en ne consommant que 1,9 litre d’essence.

Mieux, il faut moins de six heures pour récupérer une cinquantaine de kilomètres d’autonomie à la recharge. Par exemple, avec le télétravail, nous avons été en mesure de mener les enfants à l’école, revenir à la maison, recharger, repartir les chercher en fin de journée, faire quelques courses au passage et ainsi avoir abattu 90 km sans utiliser une seule goutte d’essence. C’est vendeur !

Pour les personnes qui ne veulent pas passer tout de suite aux véhicules purement électriques, la Toyota Prius Prime 2021 constitue en fait un excellent compromis. Vous avez une autonomie intéressante et aucun stress, vu que le moteur à combustion est là pour vous soutenir quand la batterie est vide.

Si la Prius Prime est certainement un véhicule attrayant, tout n’est pas non plus sans reproche, loin de là. Il faut passer outre sa forme et son « look », plutôt spéciaux. Parce qu’esthétiquement parlant, soyons honnêtes, elle n’est pas belle ni du devant ni de l’arrière.

À l’intérieur, on paye un supplément pour le groupe amélioré, mais l’écran de 11,5 pouces et le revêtement Softex sont détestables. Pour le premier, il devient totalement illisible dès qu’il y a du soleil et pour le second, on passe notre temps à glisser dans le véhicule. Pour ces raisons, nous pensons que le modèle de base vous offrira le meilleur des deux mondes avec sa motorisation ultra économique, son écran de 7 pouces, ses sièges chauffants en tissu à l’avant, ainsi qu’un volant chauffant.

On aime

Douceur de roulement

Espace à bord

Confort

Économie à la pompe

On aime moins

Écran de 11 pouces

Le revêtement Softex des sièges

Son apparence… distinctive

Espacement de chargement peu généreux

La concurrence principale

Honda Clarity

Hyundai Ioniq hybride rechargeable

Kia Niro PHEV

Ford Fusion energi